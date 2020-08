GOAL

Josep María Bartomeu explicó en una entrevista con Sport el caso Arthur y también cómo está la situación con las dos grandes prioridades del Barcelona desde hace tiempo en cuanto a mercado de fichajes se refiere: Lautaro Martínez y Neymar.

Las conversaciones por Lautaro, paradas

Sobre Lautaro, jugador del Inter, reconoció que “a jugadores como él no hay que descartarles nunca” y desveló que “el Barça ha hablado con el Inter de Lautaro durante varias semanas, pero las conversaciones están paradas de mutuo acuerdo con el Inter”.

"No habrá ningún intento por Neymar"

Respecto a un nuevo intento por fichar a Neymar aseguró que “en esta ventana de mercado no hay ninguna conversación”. Añadió que “tampoco el PSG lo quiere vender, es normal porque es uno de los mejores jugadores del mundo” y terminó calificando la operación como “improbable”.

Bartomeu detalló que “el verano pasado lo intentamos con muchas ganas, pero este verano no habrá ningún intento. La situación es la que es: el club ha dejado de ingresar 200 millones de euros entre marzo y junio. Y la temporada 2020-21 preveíamos ingresar 1.100 millones, pero seguramente tendremos un 30 por ciento menos. Si no mejora la situación de la pandemia, no habrá público ni museo ni tiendas y se seguirá perdiendo dinero. Nos obliga a un gran rigor en la gestión: hay que revisar qué inversiones son imprescindibles y cuáles pueden esperar. Hay que adaptarse”.

El presidente azulgrana afirmó que “la situación no invita a hacer grandes inversiones. Sí es posible que haya operaciones, intercambios de jugadores, pero con los jugadores que tienen un valor de mercado tan alto es difícil”.