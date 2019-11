EFE

El Barcelona visita este sábado el Ciutat de Valencia con el objetivo de encadenar su sexta victoria en LaLiga Santander -octava en competición oficial- para consolidarse en el liderato, en tanto que el Levante encara el exigente choque justo después de haber recuperado su mejor versión y haber cerrado su primera crisis del curso.



El fútbol de los barcelonista sigue sin brillar, pero el equipo ha alcanzado la velocidad de crucero desde la reaparición estelar de Leo Messi quien, tras un inicio de temporada lastrado por una lesión muscular, ha ido afinando su puesta a punto las últimas semanas.



La recuperación del astro argentino, plasmada en su gran actuación ante el Valladolid -dos goles y dos asistencias- también ha aumentado considerablemente el rendimiento del uruguayo Luis Suárez, bastante gris en los partidos en que su amigo ha estado lesionado.



Y es que en los últimos cinco partidos, entre Messi y Suárez han marcado diez goles, siendo fundamentales en las victorias del equipo ante el Inter de Milán, Sevilla, Eibar, Slavia de Praga y Valladolid.



El Barça además ha mejorado también sus prestaciones ofensivas, pues en su racha de cinco victorias en LaLiga ha anotado 14 tantos y ha encajado solo dos.

🔊 Valverde: "Estamos recuperando posiciones en la clasificación, pero queda mucho y ahora es fundamental sacar adelante los partidos fuera de casa" #LevanteBarça pic.twitter.com/9BCNVwWj0F — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 1, 2019





En una semana atípica con tres partidos, Ernesto Valverde seguirá con las rotaciones en Valencia. Sergi Roberto, ya recuperado de su lesión, podría entrar en el lateral derecho para dar descanso a Semedo, y Arthur, que se quedó fuera de la convocatoria contra el Valladolid, recuperar la titularidad en la medular.



También podría mantenerse en el once el chileno Arturo Vidal después de su buena actuación ante el conjunto pucelano, por lo que esta vez el que podría quedarse fuera en el centro del campo es Sergio Busquets, lo que propiciaría que De Jong retrasara su posición para jugar como pivote defensivo.



En ataque, la vuelta de Ousmane Dembélé tras cumplir dos partidos de sanción abre un abanico de posibilidades a Valverde. Griezmann fue suplente en el último compromiso liguero, así que casi con toda seguridad volverá al once ante el Levante.



Habrá que ver si lo hace en el banda izquierda o finalmente releva a Luis Suárez como referente ofensivo par que pueda entrar Dembélé como extremo. Lo que parece evidente es que Messi es el único que tiene el puesto asegurado delante y que el joven Ansu Fati esta vez no será de la partida.



La victoria ante la Real Sociedad en Anoeta ha sido balsámica para un Levante que pasó de ofrecer la peor imagen de la era Paco López en la derrota ante el Espanyol a mostrarse brillante en San Sebastián, con todas las virtudes que el equipo valenciano, por ejemplo, exhibió ante el Barcelona (5-4) en la penúltima jornada del curso 2017-18.

RUEDA DE PRENSA | Paco López: "Por trabajo, fe, compromiso y con la ayuda de esos 22.000 aficionados, este equipo es capaz de todo"#LevanteBarça#110AñosDeResistencia pic.twitter.com/tKhfe2jEsg — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) November 1, 2019





El partido, además, debe servir para cerrar la herida abierta entre la afición del Ciutat de Valencia y la plantilla después de que Coke Andújar, uno de los capitanes del equipo, criticase a la conclusión del choque ante el Espanyol la falta de apoyo de su hinchada en algunos momentos decisivos de ese partido.



El entrenador del Levante, Paco López, tiene las bajas por lesión Toño García y Oier Olazábal y prescindió por decisión técnica de Duarte, Iván López y Sergio León.



Después de haber formado con once alineaciones distintas, Paco López podría por primera vez repetir el once inicial que venció a la Real Sociedad y, de paso, mantener el sistema 1-4-4-2 después de haber usado múltiples variantes tácticas durante la temporada.



Así, Postigo se asentaría en el once titular junto a Vezo en defensa, con Miramón y Clerc en los laterales, y Nemanja Radoja acompañaría a Campaña en la medular junto a Bardhi y Melero, que por primera vez en la temporada enlazaría dos partidos seguidos como titular.



La pareja de ataque estará formada por el histórico José Morales, que se convirtió en Anoeta en el futbolista con más partidos en Primera división en la historia del Levante, y Borja Mayoral, que marcó en San Sebastián su segundo gol de la temporada y parece haberle arrebatado el puesto a Roger.