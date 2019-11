EFE

Tras el tercer parón de la temporada por los compromisos de las selecciones nacionales, el Barcelona retoma este sábado (13:00 horas) el pulso a LaLiga poniendo a prueba su liderato en Butarque, el campo del Leganés.



Vuelve de esta manera a un estadio donde ya se vio sorprendido el pasado curso ante un rival que por entonces, como ahora, era colista. La historia se repite toda vez que los blanquiazules cierran de nuevo la tabla clasificatoria y están necesitados de puntos.



Más allá de la relevancia del contrario, el encuentro será especial para el anfitrión ya que supone el debut ante su público como entrenador del mexicano Javier Aguirre. Hasta el momento este solo ha dirigido un encuentro que terminó en empate contra la Real Sociedad.



Ahora el equipo llega más acoplado después de que el técnico haya podido aprovechar el parón competitivo para introducir sus conceptos y tratar de subir la moral de la plantilla después de su mal arranque de curso.

Valverde: "Se nos presentan unos partidos complicados, muy fuertes. Tenemos que estar centrados porque lo que venga a partir de enero puede depender mucho de los resultados de este mes" pic.twitter.com/6lny9FPIyI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 22, 2019





De cara a esta cita Aguirre podrá tener a sus órdenes el centrocampista Rubén Pérez después de que haya estado varias semanas ausente por lesión. No será la única novedad ya que vuelve a estar disponible Javier Eraso y también el lateral izquierdo Jonathan Silva tras cumplir ciclo de amonestaciones.



En cambio se lo pierde por sanción otro zaguero que se desenvuelve por el costado zurdo como es Kevin Rodrigues y el mediocentro José Luis García del Pozo 'Recio'. A ellos se suman las bajas por problemas físicos de diversa consideración de Alexander Szymanowski, Marc Navarro y Christian Rivera.



Por lo que respecta a los visitantes, no podrán contar con sus dos laterales titulares. Nelson Semedo y Jordi Alba, lesionados, aún estarán de baja varias semanas, y Sergi Roberto se perderá el partido por sanción. Por tanto, todo a punta a que Moussa Wagué disputará sus primeros minutos en la competición, ocupando el carril derecho, y Júnior Firpo será el lateral izquierdo titular.



El resto del once del conjunto azulgrana será más o menos el habitual, con la única duda de si Valverde elegirá Arthur Melo o Arturo Vidal como tercer hombre en la medular y de quién acompañará a Leo Messi y Luis Suárez en la punta de ataque, si Antoine Griezmann o Ousmane Dembélé.





En su último desplazamiento, el Barça no solo se dejó los tres puntos en el Ciutat de València (3-1 ante el Levante) sino también parte del crédito que había recuperado al encadenar cinco victorias en la competición.



Por eso, mañana está obligado a vencer al nuevo Leganés del 'Vasco' Aguirre a domicilio, si no quiere dar al Real Madrid con el que está empatado a 25 puntos, la oportunidad de alcanzar esta jornada el liderato en solitario.



Esta será la tercera vez que el Barcelona visita en LaLiga Butarque, donde el curso pasado cayó por primera vez (2-1). De hecho, esa ha sido, hasta la fecha, la única derrota de los azulgranas, que han vencido cinco de los seis partidos disputados contra el conjunto madrileño.