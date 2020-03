EFE

Después de caer en el Santiago Bernabéu (2-0) y perder el liderato en beneficio del Real Madrid, el Barcelona regresa al Camp Nou con la visita de la Real Sociedad, finalista de la Copa del Rey y una de la revelaciones de la temporada, que pondrá a prueba la capacidad de reacción del proyecto de Quique Setién.



A diferencia de su rival, el equipo azulgrana ha gozado de una semana limpia, sin partidos entre semana. Sin embargo, fueron de nuevo unos días movidos en el entorno azulgrana.



Los focos se han centrado esta semana en los textos subtitulados del ayudante de Quique Setién, Eder Sarabia, criticando a sus jugadores en el clásico contra el Real Madrid.



Más allá de polémicas, en Madrid se vieron dos caras opuestas del Barça: controlando al equipo de Zidane con el balón en el primer tiempo y fundido físicamente en el segundo, cuando el conjunto blanco anotó los goles de la victoria.

🔊 @QSetien: "La Real Sociedad tiene grandes jugadores que además están en gran momento. Esperamos un partido con dificultades, son un gran equipo que puede complicar a cualquiera" #BarçaRealSociedad pic.twitter.com/gErIk8s2wl — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 6, 2020





Una derrota que, sin embargo, deja abierta la Liga para los azulgrana, segundos con un punto menos que el líder, pero que obliga a los de Setién a sumar de tres en tres para competir por el título.



Enfrente se medirá a la Real Sociedad, un rival que ya incomodó a los azulgrana en la ida con una presión asfixiante. El partido acabó en empate (2-2), si bien el contexto de la plantilla del primer equipo, con muchos más efectivos, era distinta.



A las bajas de Sergi Roberto, Luis Suárez, Ousmane Dembélé, se ha sumado la de Arthur Melo, con molestias en el tobillo derecho. De esta manera, el Barça afronta el encuentro con quince fichas del primer equipo, por lo que, además de la presencia habitual de Ansu Fati, Setién ha convocado a los también jugadores del filial Riqui Puig y Álex Collado El conjunto catalán gozará de otra semana sin partidos, por lo que no se esperan muchas rotaciones. La duda reside en si el técnico cántabro seguirá apostando por Arturo Vidal como cuarto centrocampista, como ya hizo en el Bernabéu, o si incluirá otro punta, ya sea Braithwaite o Ansu Fati, que acompañe a Griezmann y Messi.





La Real Sociedad afronta la contienda en el Camp Nou, donde no puntúa desde 1995, con la confianza por las nubes tras su excelente temporada y la clasificación para la final de Copa, dispuesta a seguir explorando sus límites esta temporada y con la ambición de alcanzar las plazas de Liga de Campeones.



Es uno de los encuentros de la jornada y el pronóstico no está tan claro como en ocasiones anteriores, ya que los donostiarras llegan subidos a una ola de emociones tras superar su último escollo ante el Mirandés previo a la final copera y sus exhibiciones en las últimas jornadas convierten este choque a priori en un partido muy atractivo.



La estadística ante el Barça se ensaña con el equipo de Imanol Alguacil, que ha encajado 23 derrotas de forma consecutiva en sus visitas al estadio barcelonista, pero queda de lado ya que ni la Real es el equipo irregular de pasadas campañas, ni su rival está en un momento que asuste a sus rivales, más todavía tras perder el clásico ante el Real Madrid la última jornada.



Las cosas van tan bien en San Sebastián que Alguacil no tiene prácticamente lesionados, más allá de Asier Illarramedi.





Diego Llorente, el otro jugador que estaba en el dique seco, ya se ejercita con el grupo aunque el partido le puede llegar muy pronto al central madrileño, además de que la pareja Aritz Elustondo-Le Normand se ha consolidado en el eje de la zaga y no parece que por ahí vaya a haber cambios.



No obstante, Elustondo recibió un fuerte golpe el pasado miércoles en Anduva, aunque en principio podrá jugar.



Los buenos resultados dan bríos renovados a las piernas de los jugadores de la Real, que llegan a este encuentro con nueve victorias en los últimos diez encuentros, y no se esperan modificaciones en el once titular, salvo quizás el retorno de Alex Isak por Willian José, sorprendente titular ante el Mirandés el miércoles en Copa, o la entrada de un fresco Portu por Januzaj.