El Barcelona cierra este sábado (16.00 horas) el año 2019 con la visita del Deportivo Alavés en el Camp Nou, donde intentará vencer para mantener el liderato en LaLiga Santander y despejar dudas en su juego tras el empate a cero que cosechó contra el Real Madrid el pasado miércoles.



La resaca del último clásico todavía sobrevuela en el ambiente del exigente entorno barcelonista. Ante el eterno rival, el vigente campeón liguero no gobernó el partido con el balón y prefirió generar peligro a través de los arañazos del argentino Lionel Messi en transiciones rápidas.



Pese a su juego irregular, el Barcelona continúa liderando la competición doméstica por la diferencia de goles con respecto al Real Madrid.



Enfrente se mide a un rival de la zona media baja, una buena oportunidad para reencontrarse con algunos síntomas de mejora que ha mostrado a cuentagotas en el primer tramo de la temporada.

🔊 Ernesto Valverde: "Queremos cerrar el año con buenas sensaciones y sumando los tres puntos contra un equipo que se defiende bien y sale al contragolpe" #BarçaAlaves pic.twitter.com/K5QbomVTfJ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 20, 2019





En el último encuentro como local ante el Mallorca (5-2), los pupilos de Valverde completaron, seguramente, la actuación más coral del curso, siendo protagonistas con el balón y disciplinados en la presión. Dos atributos que apenas se vislumbraron en los dos últimos empates ligueros contra la Real Sociedad (2-2) y el Real Madrid.



En una situación de supervivencia, el Barcelona, sin embargo, no pierde. Su última derrota liguera se remonta al 2 de noviembre contra el Levante (3-1). Desde entonces, encadena cuatro victorias y dos empates.



En este último mes y medio de competición, Messi, máximo goleador de la LaLiga junto a Benzema, se ha erigido en la principal referencia ofensiva.



Ante la baja por lesión de Ousmane Dembélé y Ansu Fati, el argentino compartirá, salvo sorpresa, delantera con Luis Suárez y Antoine Griezmann, muy discretos ante el Real Madrid.



En la medular, tampoco hay muchas dudas. Con Arthur en el dique seco, Busquets, suplente en el clásico por fiebre, podría regresar al once junto a De Jong y Rakitic, que en las últimas semanas se ha asentado en el once.

🗣 Asier Garitano: "Nuestra obligación es ir al Camp Nou con la mentalidad de que vamos a hacer un buen partido"



📽 full 👉 https://t.co/JQLBO5ZvF8 pic.twitter.com/V6PRTGr9rr — Deportivo Alavés (@Alaves) December 20, 2019





En la zaga, Piqué y Lenglet son titulares indiscutibles, aunque no se descarta la entrada de Umtiti, mientras que Semedo y Sergi Roberto, que empezó el clásico como interior, se juegan una plaza en el lateral derecho.



El Alavés espera obtener un resultado que le permita devolver las esperanzas a su afición, alicaída por la reciente eliminación copera ante el Real Jaén, equipo de Tercera División.



Esta situación, el punto salvado a última hora ante el Leganés la pasada jornada y las últimas derrotas ante el Granada y el Real Madrid, han dejado una sensación extraña en el entorno de la entidad babazorro, que espera que este duelo sirva para tomar impulso y rubricar un 2019 más que correcto, dentro de las posibilidades del equipo albiazul.



La salvación en el mes de mayo y el estado actual en la clasificación, algo alejado de la zona de descenso, pone una nota más que aceptable a un equipo que sigue teniendo su caballo de batalla en los duelos lejos de Mendizorroza.



Asier Garitano podrá contar con todos sus jugadores a excepción del lesionado Tomás Pina y es posible que apueste por acumular hombres en el centro del campo con Manu García, Wakaso Mubarak y Pere Pons.



Asimismo, regresará al equipo Víctor Laguardia, que ocupará el eje de la zaga con Rodrigo Ely, mientras que Ximo Navarro y Rubén Duarte podrían actuar en los laterales.



Fernando Pacheco volverá a la portería tras cederle el puesto a Antonio Sivera en la Copa del Rey y en la zona más ofensiva estarán Oliver Burke, Aleix Vidal, que regresa y Lucas Pérez.