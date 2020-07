EFE

El Deportivo Alavés decidió destituir a su entrenador, Asier Garitano, después de los últimos resultados cosechados por el equipo que le han situado al borde de los puestos de descenso.



La entidad alavesista busca ya sustitutos para el técnico y el resto del cuerpo técnico.

☑ 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: El Deportivo #Alavés destituye a su entrenador, Asier Garitano. 𝗠𝗶𝗹𝗮 𝗲𝘀𝗸𝗲𝗿, Asier‼ — Deportivo Alavés (@Alaves) July 5, 2020

El conjunto vitoriano es uno de los peores desde que se reanudó la liga tras el parón provocado por la pandemia, con tres puntos logrados de 21 posibles, solo superado por el Leganés, con dos puntos y un partido menos.



Los albiazules solo fueron capaces de ganar a la Real Sociedad (0-2), mientras que en el resto de los encuentros no ha logrado alcanzar el nivel que demostró antes del confinamiento.



El 6-0 que le endosó el Celta de Vigo fue una losa de la que no se recuperó, hasta el punto de que el máximo accionista del club, Josean Querejeta, señaló públicamente a la plantilla hace tan solo unos días: “Si los jugadores no dan un paso al frente, el año que viene estaremos en Segunda División”, aseguró.



Tras estas palabras, todo apuntaba a que el encuentro contra el Real Valladolid podía ser una final para el entrenador guipuzcoano, que tras la derrota por 1-0, fue relegado de su puesto.



El Alavés tiene 6 puntos más que el Mallorca que marca los puestos de descenso, aunque a los vitorianos les favorece el “average”, pero a priori, el calendario es beneficioso para los bermellones.



El Alavés se tendrá que medir al Real Madrid, Getafe, Betis y Barcelona, mientras que a los baleares les quedan Levante, Sevilla, Granada y Osasuna.



El club agradeció a Asier Garitano y al resto de integrantes de su cuerpo técnico, “el trabajo y la dedicación prestada” y les deseó “la mayor de las suertes en su futuro profesional”.