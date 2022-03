EFE

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que no ha preparado el partido de LaLiga Santander de este domingo contra el Osasuna pensando en que, el próximo jueves, su equipo se juega en Estambul el pase a cuartos de final de la Liga Europa.

"No nos condiciona el partido contra el Galatasaray. Aunque hubiésemos ganado en la ida (el partido del Camp Nou acabó 0-0), no variaría en exceso la planificación de la semana", reiteró Xavi, quien decidirá la alineación ante el conjunto navarro "en función de posibles molestias, cansancio, sanciones, etc.", pero no pensando en el duelo de Turquía.