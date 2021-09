GOAL

Ya lleva ya diez meses en el dique seco pero el Barça no quiere prisas. Ansu Fati acabó por solventar sus problemas físicos tras romperse el menisco en noviembre del año pasado y pasar nuevamente por el quirófano. La rotura del menisco interno de su rodilla izquierda le ocasionó muchos problemas y tras ser intervenido por el doctor Ramón Cugat, fue sometido a una artroscopia.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.

Pese a que volvió a los entrenamientos e hizo ilusionar a la afición, Koeman ha sido claro: "Falta bastante para que compita al máximo nivel. Ha estado mucho tiempo fuera de los terrenos de juego y necesita más entrenamientos".

En la misma línea el entrenador del Barcelona mandó al traste la fecha de vuelta de Ansu que muchos habían fijado para la vuelta del parón de selecciones, en el duelo ante el Sevilla. "He leído en la prensa que llegará contra el Sevilla, pero olvidaros. No va a jugar. No vamos a correr ningún riesgo con él, queremos que sea importante en el futuro".

Ante el Granada, fecha de retorno

La intención del Barcelona es evitar nuevos riesgos y si bien no jugará ante el Sevilla - tampoco ha ido convocado con la Roja - no jugará en el estreno de Champions ante el Bayern.

De este modo la idea es que vuelva a sentirse futbolista - y con el '10' heredado de Messi a la espalda - el próximo lunes 20 de septiembre a las 21:00 ante el Granada. Habrán transcurrido más de 300 días desde su lesión.

Así ha sido la evolución en la lesión y recuperación de Ansu

Ansu Fati fue intervenido quirúrgicamente de la rodilla el 8 de noviembre 2020 y un par de semanas después recibió el alta hospitalaria. En principio, el tiempo estimado de baja deportiva para el joven bisauguineano se estimó en unos 4 meses. Un periodo que con el paso del tiempo y las distintas vicisitudes por las que ha pasado su rodilla se ha desvelado como insuficiente.

Los problemas comenzaron a conocerse cuando el 4 de enero, el Barcelona informaba que el internacional español "ha hecho un tratamiento biológico regenerativo por parte del doctor Ramon Cugat bajo la supervisión de los servicios médicos del Club". En el parte médico, el Barcelona aclaró que "la evolución de su lesión sigue un curso muy satisfactorio". Sin embargo, y a pesar del intento del club catalán por restarle importancia en su recuperación, la intervención del doctor Cugat fue necesaria para corregir la irregular marcha del proceso. Según la entidad barcelonesa no se trataba de una opoeración, pero sí de una internvención médica necesaria. Pero al parecer, tal y como informara TV3, el trabajo de Cugat consistió en realizar una segunda artroscopia.