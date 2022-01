GOAL

En la previa del partido, el técnico del Madrid, Carlo Ancelotti, atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Prince Faisal de Riad, donde posteriormente realizarán la última sesión preparatoria antes del duelo que les enfrentará a su gran rival.

Momento del equipo: "Llegamos bien, con toda la ilusión y la buena actitud que necesitamos para intentar llevarnos a casa la Supercopa. Es el primer título y nos gustaría llevarlo a casa".

¿Sería un fracaso perder?: "En un partido todo puede pasar. Tenemos que jugarlo sabiendo que es un rival fuerte, que ha tenido más problemas esta temporada que nosotros. Pero los dos equipos compiten por llegar a la final".

Once inicial: "Algunas dudas tengo, Carvajal es una. Vuelve de una lesión, tenemos que evaluarlo. Tengo jugadores frescos que pueden jugar como extremo derecho. Creo que la vigilia del partido será como siempre contra el Barcelona, un poco de preocupación y ganas e ilusión. Nos gusta jugar este tipo de partidos".

A quién ficharía del Barça: "Los veteranos como Piqué, Busquets o Alba siempre dan algo al equipo, también destacan los jóvenes, Gavi o Nico. Todos los jóvenes me parece que tienen un gran futuro".

El sistema de Xavi: "El Barça es un equipo que me gusta porque tiene una idea clara del juego. Ha tenido una buena desde la llegada de Xavi y con sus ideas y actitud el equipo ha mejorado".

La distancia con el Barça: "Siempre va a ser un partido igualado, no cuenta los números de la Liga. Es una semifinal de la Supercopa y empieza 0-0. Será igualado, como lo fue el de Liga en el Camp Nou, en que no estaba Xavi".

Favoritismo: "Todos los partidos me crean miedo. Antes del Valencia estaba nervioso como pocas veces. Me preocuparía el hecho que los jugadores piensan que son los favoritos, ellos no lo piensan. Solo pensamos en hacer un buen partido y que lo haremos todo para ganarlo".

Supercopa: "Con mi experiencia , queremos ganar todas las competiciones. El objetivo es ganar mañana. Entrenaremos para saber las condiciones, pero tengo claro que estamos aquí para ganar".

Su temporada: "La temporada ha sido un poco difícil, nunca empecé una temporada con una lesión. Era el momento de parar. No quería dolores y sentirme mal. Dije que había que parar, me perdí algunos partidos, pero me preparé de la mejor manera posible y creo que me fue bien. Es un buen momento, es difícil decir si es el mejor momento de mi carrera. Me siento bien físicamente. He tenido la suerte de vivir muchos momentos buenos".

Estilo de juego: "Siempre prefiero tener el balón, pero lo importante es que un buen equipo se sabe adaptar al partido. A veces para ganar hay que tener menos posesión. Yo siempre prefiere tener el balón. Lo mejor sería tener el 90% el balón y ganar 1-0. Jugamos contra rivales con tanta calidad, que hay que buscar los huecos y buscar el camino para ganar con más posesión posible, si me preguntas".

¿Favoritos?: "Puede ser que en la Liga estamos mejor que el Barça, pero mi experiencia me dice que no hay favoritos en un clásico. Puede pasar de todo y mañana es una final. El Barça tiene mucha calidad. En un clásico no hay un favorito, aunque claro, queremos ganar".

El Barça de Xavi: "Últimamente no he visto muchos partidos del Barça. Hemos jugado muchos y tengo otras cosas que hacer, además del fútbol. Es un poco difícil saber qué alineación presentará, tienen mucha calidad, pero yo desde fuera no puedo decir qué ha cambiado con Xavi respecto al Barça de Koeman".