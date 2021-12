EFE

El italiano Carlo Ancelotti negó cualquier tipo de “enfrentamiento” con Isco Alarcón desde que, supuestamente, se negase a seguir calentando en la victoria 4-1 frente al Granada del pasado 21 de noviembre y lamentó que no pueda estar disponible mañana miércoles frente al Athletic Club, ya que el centrocampista está esperando la confirmación de su positivo en coronavirus.



“No hemos tenido enfrentamiento, como se ha dicho. No me enfadé con él porque profesionalmente ha aceptado que el equipo lo está haciendo bien”, aseguró en rueda de prensa.

👀 Ancelotti: "No he tenido enfrentamiento con Isco como se ha dicho, no me enfadé con él"



El español fue aislado en su casa por precaución, a pesar de dar negativo, después de que sus hijos presentasen síntomas de resfriado, y, tras dar positivo en antígenos y aún a la espera del resultado de la PCR de ayer lunes, todo apunta a que será el octavo integrante -tras Modric, Marcelo, Lunin, Rodrygo, Asensio, Bale y Davide Ancelotti- del Real Madrid que sufre la enfermedad en seis días.



Circunstancia que lamentó Ancelotti ya que no podrá contar con Isco mañana miércoles frente al Athletic, ya que consideró que hubiese sido una oportunidad para mostrar su calidad.



“Es un tema complicado a nivel personal, técnico… No ha tenido la oportunidad de mostrar lo que tiene dentro porque el equipo ha empezado a tener una buena racha sin él y cambiar esta dinámica también para otros es difícil y algunos han quedado algo afectados, comentó.



“Puedo hablar de Isco, Nacho, Camavinga, Valverde, Marcelo… pero a nivel profesional todos se han comportado muy bien. Ahora Isco no está bien, para él podría ser importante el partido de mañana, pero desafortunadamente no está bien”, añadió.