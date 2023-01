EFE

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, quiso restar importancia al hecho de que frente al Villarreal, cuando su equipo perdió por 2-1 en la LaLiga, sacase un once titular sin ningún español por primera vez en la historia del club y aseguró que, simplemente, fue “una casualidad”.

“Fue una casualidad. La matriz de este club es española, aunque el club es universal. Tenemos españoles en la cantera, que hay que alabar porque es la que más jugadores produce en Primera División. Lo de Villarreal fue una casualidad”, dijo en rueda de prensa.

Sobre ese partido dijo que "era previsible el hecho de no estar a tope en este momento de la temporada. Teníamos buenas señales durante los entrenamientos y por eso me sorprendió el partido contra el Villarreal, donde el equipo mostró otra cara. Tenemos que volver a hacer las cosas bien. El aspecto defensivo no ha sido bueno y ahí tenemos que trabajar y mostrar que este equipo sabe defender muy bien. Esto es una base muy importante para nosotros porque delante tenemos la calidad necesaria".

"Yo no lo noto, pero puede ser que pase, que algunos estén afectados por lo que pasó en el Mundial; pero hay que esperar un poco. Estamos dolidos por el partido del Villarreal, pero tenemos que ver cómo reacciona el equipo y la Supercopa es un examen muy importante", subrayó.

Ancelotti valoró el hecho de que tanto la semifinal ante el Valencia como la final de la Supercopa de España se puedan decidir desde los once metros y señaló que no prepara en exceso los lanzamientos de penalti.

“Los penaltis no los entrenamos mucho. Los jugadores los tiran al final del entrenamiento y puedo evaluar si los tiran mejor o peor. Luego, tengo que elegir y a veces hay dificultad para encontrar cinco. El aspecto mental también entra y es muy complicado. Además, es imposible recrear lo que supone una tanda de penaltis en un entrenamiento”, declaró.