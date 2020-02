Suspendido el Eibar vs Real Sociedad

EFE

La Federación Española de Fútbol ha anunciado la suspensión del encuentro que se iba a disputar este domingo a las 16:00 horas en el estadio Municipal de Ipurua entre el Eibar y la Real Sociedad, tras las recomendaciones del Gobierno Vasco de no practicar deporte al aire libre debido a la contaminación causada por el incendio en el vertedero de Zaldibar.



La suspensión ha sido comunicada también por LaLiga, el club armero y la Real Sociedad.



Este viernes el Gobierno Vasco hizo pública una serie de recomendaciones, entre ellas no ventilar las viviendas, cerrar las ventas de noche y no hacer deporte al aire libre en las zonas de Zaldibar, Eibar y Ermua por la presencia de dioxinas y furanos en el aire debido al incendio.



Los dos clubes habían esperado hasta este sábado "para ver si mejoran las condiciones del aire" y tomar así una decisión sobre si finalmente el encuentro se jugaba o no.

🚨OFICIAL | El Comité de Competición de la RFEF, de acuerdo con los clubes implicados y con la recomendación del Gobierno Vasco, ha decidido suspender el @SDEibar-@RealSociedad de mañana en Ipurua.



🔗 https://t.co/zd29196Qg5 pic.twitter.com/IqcMAFk0je — RFEF (@rfef) February 15, 2020





El partido estaba programado para el domingo a las 16.00 horas en el campo de Ipurua, ubicado a menos de 10 kilómetros del foco del incendio.



El vertedero se derrumbó el pasado 6 de febrero atrapando a dos trabajadores, que todavía no han sido encontrados, y provocó incendios entre los residuos que aún no han sido sofocados.



Estos fuegos han motivado que el pasado día 9 se detectaran en el aire 700 centogramos de dioxinas y furanos por metro cúbico, unas cuarenta veces más de los valores normales en una zona urbana.



Estas partículas tóxicas, que se producen en la combustión de plásticos y de cloro, pueden generar cáncer a largo plazo si hay una gran acumulación en el cuerpo.