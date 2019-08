Semana decisiva para Correa y Kalinic

GOAL

Ambos jugadores quedaron fuera de la lista de convocados de Simeone para el debut en Liga. Tanto Ángel Correa como Nicola Kalinic siguen esperando que el Atlético de Madrid les busque un destino nuevo. Y esta semana, sin duda, parece decisiva para que ambos entren en su recta final como jugadores colchoneros. El argentino sigue todavía negociando su posible traspaso con el AC Milán italiano. Las posturas siguen lejanas todavía. Correa, que gana 4.5 millones netos por año, quiere jugar en el Milán, pero el equipo italiano no acaba de poner el dinero que el Atleti está reclamando para dejarle salir. Correa sigue siendo la llave de la "Operación Rodrigo". Si sale del Atleti, el conjunto colchonero volverá a la carga por el delantero del Valencia. Y si Correa no acaba siendo traspasado por la cantidad que el Atleti considera oportuna, se quedará en la plantilla a las órdenes del Cholo Simeone.

El caso de Nicola Kalinic no es igual. El croata, que no ha dado un sólo problema al club y que se ha comportado con máxima elegancia en momentos difíciles para él sigue a la espera de que un club se haga con seus servicios. En las últimas horas, el delantero está en los planes de varios clubes europeos. La prensa turca habla de un creciente interés del Galatasaray, la francesa cree que está en la órbita del AS Monaco y algunos medios nacionales hablan del posible interés del RCD Espanyol en conseguir una cesión hasta final de temporada. Y es que los "pericos" buscan un delantero para rellenar el enorme hueco que ha dejado la salida de Borja Iglesias, fichado por el Betis. Ahí encajaría Kalinic.