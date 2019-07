RFEF pelea por días y horarios con LaLiga

GOAL

No habrá fútbol ni los lunes ni los viernes. No al menos de momento, porque la Jueza Única de Competición de la RFEF ha decidido que los horarios publicados por LaLiga no son válidos y que si bien es la institución de Javier Tebas la competente para poner horarios, tiene que hacerlo en las fechas validadas por la federación y esta no ha aceptado que se disputen partidos del campeonato en días de diario.

Carmen Pérez González, que así se llama la Juez Única, ha rehecho el calendario de las tres primeras jornadas y ha recolocado todos los partidos que se iban a disputar el viernes y el lunes en días de fin de semana. En cada uno de ellos remarca que los clubes pueden pedir cambiar los horarios por medio de la liga, pero que tendrá que hacerlo, en todo caso, dentro de las fechas habilitadas por la RFEF.

La Jueza de Competición emite una resolución: Los partidos de 1ª División y 2ª División A se desarrollarán los sábados y domingos



La disputa de los horarios entre LaLiga y la Federación viene de lejos y muy probablemente terminará en los tribunales ordinarios, pues Javier Tebas ya ha anunciado que considera a la institución que él dirige plenamente competente para la organización de la competición y, por lo tanto, la responsable de la colocación de horarios, sin importar la fecha de estos. Una idea que Rubiales -y ahora la juez única de la competición, que no deja de ser un órgano dependiente de la RFEF- rechazan.

LaLiga y la Federación llegaron hace un mes a un acuerdo de coordinación que renovaba la relación entre ambas instituciones, pero en esas conversaciones se evitó incluir las cuestiones relativas a los horarios, pues se dio por hecho que con ellas de por medio no se podría cuajar un acuerdo y era necesario renovarlo antes de que expirase el anterior.

En aquellas reuniones se emplazaron en hablar del tema con posterioridad, pero los siguientes movimientos han sido cualquier cosa menos dialogados. LaLiga publicó los horarios del campeonato, según la RFEF sin haberse reunido como habían establecido, y Luis Rubiales rechazó los mismos y los impugnó. Ahora, la Juez Única le ha dado la razón y se han reorganizado las tres primeras jornadas, que eran las que estaban anunciadas.

LaLiga no ha tardado en responder a la resolicón rechazando la decisión de la Juez de Competición. "LaLiga manifiesta que es la única organización competente para fijar horarios y fechas en la competición nacional de fútbol profesional", probclama en su comunicado de respuesta. Además, la institución presidida por Javier Tebas confirma que hay una vista judicial prevista para el próximo 7 de agosto para "resolver cautelarmente este ataque de la RFEF a las competencias que son de LaLiga y al valor de los derechos audiovisuales de los clubes y SAD asociados".