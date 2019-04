Real Madrid se mide ante Eibar en el Santiago Bernabéu

EFE

Real Madrid vs. Eibar

Sábado 10:05AM ET / 7:05AM PT

📺 beIN SPORTS en Español & beIN SPORTS CONNECT

El Real Madrid encara en tierra de nadie la visita del Eibar al Santiago Bernabéu, tras encajar la primera derrota desde el regreso de Zinedine Zidane al banquillo, que terminó de enterrar las remotas opciones de meterse en la pelea por el título de la liga española.



El equipo busca motivaciones en la crispación y sus aficionados cuentan los días para el final de temporada. Nada les ilusiona ya, y menos después de ver nuevamente caer a su equipo en la visita a Mestalla, en un reencuentro con la impotencia ofensiva. El día que podía lanzar el mensaje de que lo seguiría intentando hasta el final acabó encajando su decimoquinta derrota de un curso para el olvido.



Zidane defiende la imagen mostrada ante el Valencia. Analiza la falta de pegada y busca soluciones inmediatas. De momento devolverá la titularidad a Gareth Bale en el tridente ofensivo, que medita si completarlo con Isco Alarcón o Marco Asensio.

¡#Zidane cumplirá ante el Éibar 💯 partidos de Liga como entrenador del @realmadrid!



🆚 70 victorias

⚽ 269 goles

🏆 Campeones de Liga 2016/17 pic.twitter.com/kGs3Va6aTJ — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) April 5, 2019

Comprensivo ante el hastío del madridismo, el técnico pide respeto para los que lo ganaron todo porque prevé un nuevo juicio individual desde la grada.



"Aceptamos la dificultades y que venga menos gente al estadio, pero no hay que olvidar lo que han hecho los jugadores". Se librará de los silbidos Marcelo, sancionado, que dejará su puesto a Sergio Reguilón en su primera aparición con 'Zizou'. Pasó de indiscutible para Solari a suplente sin minutos, sin que el brasileño haya reencontrado aún su verdadera imagen pese a la confianza.



A la espera de Dani Carvajal, que todo apunta a que no llega a tiempo para la cita, y con las bajas de Thibaut Courtois, Marcos Llorente y Vinicius Junior, Zidane mantendrá a Odriozola y Varane en la zaga y medita sentar a Toni Kroos. En función de esta decisión la vuelta al once de Isco será en una demarcación u otra y Dani Ceballos contaría con opciones de jugar de inicio.



El Eibar buscará la primera victoria de su historia en el Santiago Bernabéu, después de haber certificado prácticamente la permanencia con su victoria ante el Rayo Vallecano. Viaja con la intención de aprovecharse del Real Madrid más accesible desde que los armeros militan en la máxima categoría.



Para el Eibar, el partido llega en un buen momento. La posible relajación que pudieran tener los jugadores con 39 puntos en el casillero se diluye enseguida cuando tienen que jugar en el feudo madridista, si bien puede convertirse en un arma de doble filo.



En la primera vuelta los eibarreses lograron la primera victoria de su historia ante los merengues, con un 3-0 en Ipurua que ya está escrito con letras de oro en las páginas que glosan las gestas armeras. Eso sí, su entrenador José Luis Mendilibar sabe bien que haber sumado ya 39 puntos puede actuar en contra de los intereses de su equipo, por lo que la motivación desde la pizarra será una clave fundamental para tratar de rascar algo en el Bernabéu.



Cucurella regresa al equipo tras cumplir su partido de sanción, mientras que Diop es baja por la lesión que sufrió ante el Rayo. Mendilibar no variará su forma de jugar, aunque está por ver si Pedro León vuelve al once y descansa Orellana, o si por el contrario Cucurella se queda fuera y entra el de Mula. Mendilibar tiene opciones, pero solo de medio campo hacia adelante, ya que en la zaga el equipo llega con lo justo.



- Posibles Alineaciones:



Real Madrid: Keylor Navas; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Ceballos o Kroos, Modric; Isco, Bale y Benzema.



Eibar: Dmitrovic; Peña, Ramis, Oliveira; Cote; Pedro León, Jordán, Escalante, Cucurella; Enrich y Charles.



Árbitro: Pablo González Fuertes (Comité asturiano).



Estadio: Santiago Bernabéu.



Hora: 16.15 hora local (10:05AM ET) - EN VIVO por beIN SPORTS & beIN SPORTS CONNECT.



Puestos: Real Madrid (3º, 57 puntos); Eibar (11º, 39 puntos).



La clave: el orgullo que decidan poner por el escudo de su camiseta los jugadores del Real Madrid en un ambiente tenso.



El dato: será el partido 100 de Zidane como técnico en LaLiga. Su balance son 70 victorias, 18 empates y 11 derrotas.



La frase:

Zidane: "No estoy para nada preocupado, es lo que hay. Es una temporada complicada y ya está".

Mendilibar: "Si no vas motivado al Bernabéu, te pueden meter ocho"



El entorno: la afición madridista está resignada y no acudirá al estadio. Se espera una entrada floja, en la línea de los últimos compromisos, y que salde facturas pendientes con jugadores que no han dado la talla esta temporada.