Real Madrid-Atlético, el sábado 1 de febrero a las 10:00 AM

El derbi Real Madrid-Atlético de Madrid se jugará el sábado 1 de febrero a las 10:00 AM ET (16:00 hora de España) dentro de la jornada 22 de LaLiga, que se iniciará con el Villarreal-Osasuna el viernes 31 de enero a las 3:00 PM ET, según confirmó LaLiga.

#⃣ #RMLiga pic.twitter.com/rqS10pVQLd — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) December 23, 2019

LaLiga Santander (Jornada 22):



. Viernes 31-Enero



3:00 PM ET Villarreal-Osasuna



. Sábado 1-Febrero



7:00 AM ET Granada-Espanyol



10:00 AM ET Real Madrid-Atlético



12:30 PM ET Mallorca-Valladolid



3:00 PM ET Valencia-Celta de Vigo



. Domingo 2-Febrero



6:00 AM ET Leganés-Real Sociedad



8:00 AM ET Eibar-Betis



10:00 AM ET Athletic-Getafe



12:30 PM ET Sevilla-Alavés



3:00 PM ET Barcelona-Levante.