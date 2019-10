Luka Modric defiende a Gareth Bale

GOAL

Luka Modric ha analizado la actualidad del Real Madrid pero también ha repasado su carrera desde el Balón de Oro hasta cómo lleva la vida de deportista profesional pasando por las últimas polémicas que ha protagonizado Gareth Bale.

"¡Yo preferiría solo el balón, y a jugar, sin duda! Sin nada alrededor. Pero eso hoy en día es imposible. Sí me gustan las redes sociales, en concreto Instagram. Es lo que uso más para divertirme y para, precisamente, aislarme un poco del fútbol cuando lo necesito”, explicó en una entrevista a Club del Deportista.

Ganar el Balón de Oro: “Ha sido un reconocimiento a toda mi carrera y, en concreto, el premio a un año muy bueno, donde gané la Champions League y llegué a la final del Mundial con un país como Croacia. Además, y aunque no me guste hablar de mi, jugué una muy buena temporada a nivel individual. Fue muy bonito ver a todos reconocer mi trabajo”.

¿Cómo empezó a ser mediocentro?: “Fue Mourinho, tras el partido contra el Manchester United en Old Trafford, en 2013, el que me puso en esa posición en el Real Madrid. Antes jugaba de medialuna o tirado a una banda. Luego Ancelotti ya no me movió de ahí. Eso si, antes de Mourinho me colocaban algunas veces en esa posición Redknapp y Bilic”.

Gareth Bale: “Somos muy parecidos. Somos tímidos y a veces no hablamos mucho. Gareth habla y entiende el español, y hay buen ambiente y se lleva muy bien con los compañeros y está encantado disfrutando de Madrid y del mejor club del mundo. Eso sí, cada uno disfruta a su manera y hay que respetar su manera de ser”.

La ‘Décima’ y el gol de Ramos a pase suyo: “Puede ser que ese gol cambiara un poco la historia del fútbol en Europa. El Real antes ya había ganado mucho, es cierto, pero llevaban 12 años sin levantar una Champions, Este gol cambió el ‘chip’. La mentalidad fue muy importante, porque estar 12 años hablando de “La Décima, La Décima, La Décima...”. Había algo mental, con Mourinho fuimos tres veces semifinalistas. El gol de Sergio acabó superando esta barrera mental y dio un gol para la historia, que cambió todo, ya que probablemente, si no es por eso, no hubieran venido tantos éxitos como vinieron después”.