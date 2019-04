Barcelona visita al Villareal como antesala al Atleti

EFE

El Estadio de La Cerámica de un Villarreal necesitado será este martes (3:25PM ET) la última parada del Barcelona antes de afrontar su 'semana grande', en la que recibirá al Atlético de Madrid para intentar sentenciar LaLiga y viajará a Manchester para encarrilar los cuartos de final de la Liga de Campeones.



Villarreal, donde el Barça no ha perdido en sus últimas nueve visitas (6 victorias y 3 empates), parece la plaza ideal para que el técnico, Ernesto Valverde, dé descanso a algunos de sus mejores hombres, empezando por Leo Messi y Luis Suárez.



Si finalmente descansan ambos, Philippe Coutinho y Malcom Felipe de Oliveira podrían formar en la punta de ataque junto a Kevin-Prince Boateng, que también podría tener su oportunidad.

El extremo Ousmane Dembélé sigue recuperándose de la rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda y parece improbable que llegue a tiempo para jugar contra el Atlético el próximo sábado. También es duda el meta Jasper Cillessen, fuera de la convocatoria ante el Espanyol por unas molestias en la cadera.





En Villarreal, Valverde también podría rotar a uno de sus dos fijos en el centro del campo: Sergio Busquets o Ivan Rakitic. Arturo Vidal y Arthur Melo completarían la medular.



Y en defensa, Clement Lenglet podría dejar su puesto en el once de la zaga a Samuel Umtiti, y Nelson Semedo relevar a Jordi Alba en el lateral izquierdo. Gerard Piqué, que lleva disputados todos los minutos en LaLiga esta temporada, parece que se mantendrá en el once una semana más.



Si el duelo en tierras castellonenses no parece prioritario para el Barça, líder indiscutible del campeonato con 10 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid y 12 sobre el Real Madrid, para el Villarreal el encuentro se antoja vital.

#VillarrealTV 📺 | Javi Calleja 🎙️: "Sabemos que es muy complicado sacar algo contra el Barcelona. Pero nuestra obligación es ir a ganar, pensar que podemos hacerlo y más jugando en casa con nuestra gente".#VillarrealBarça pic.twitter.com/2MXhJghdIg — Villarreal CF (@VillarrealCF) April 1, 2019



Tras la derrota en Vigo (2-3), el equipo que dirige Javier Calleja se han situado a un punto de la zona de descenso, lo que le obliga a seguir sufriendo y peleando por salvar la categoría, con un calendario complicado.



A la necesidad y los nervios del equipo se le deben añadir los problemas con los que se llega a esta jornada, con lesionados y sancionados.



En el capítulo de lesionados, siguen fuera del equipo Bruno Soriano, Manu Trigueros, Javi Fuego y Miguelón; a los que se suman casi seguro Gerard Moreno y Jaume Costa.



Además, se está a la espera de que el Comité de Competición pueda sancionar a Pablo Fornals, por llamar "cagones" al trío arbitral. La buena noticia para el equipo es el regreso del argentino Funes Mori que no jugó el partido en Balaídos por sanción.

Sigue la rueda de prensa de Javi Calleja - 1 abril https://t.co/GipKPp8SKY — Villarreal CF (@VillarrealCF) April 1, 2019



- Posibles Alineaciones:



Villarreal: Asenjo, Mario, Álvaro, Bonera o Funes Mori, V. Ruiz, Pedraza, Iborra, Morlanes, Cazorla, Ekambi y Bacca o Chukwueze.



Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Semedo, Rakitic, Arturo Vidal, Arthur, Malcom, Coutinho y Boateng.



Árbitro: Hernández Hernández (Comité canario)



Estadio: La Cerámica.



Horario: 21.00 hora local (3:25PM ET) - EN VIVO por beIN SPORTS & beIN SPORTS CONNECT.



🗣 Ernesto Valverde: "El Villarreal ha hecho buenos partidos ante los equipos más complicados"



🔜 #VillarrealBarça pic.twitter.com/7ylbGeazfM — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 1, 2019



Clasificación: Villarreal (17º. 29 puntos); Barcelona (1º. 69 puntos)



La clave: Un Villarreal plagado de bajas se encomienda a las rotaciones del Barcelona para tener alguna opción de puntuar.



El dato: El Villarreal ha sido incapaz en ganar en su estadio al Barcelona en los últimos doce años.



La frase: Mario Gaspar: "Podemos ganar al Barcelona y ese debe ser el pensamiento"



El entorno: La afición del Villarreal sabe que su equipo se juega sus opciones de lograr la permanencia en sus partidos como local y que debe ser un apoyo a los de Javier Calleja.