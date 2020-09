El centrocampista español Thiago Alcántara se despidió de los aficionados del FC Bayern con un emotivo video en el que asegura que su decisión de marcharse al Liverpool tiene razones meramente deportivas y que el club bávaro seguirá siendo siempre su casa.

"Mi decisión ha sido una decisión deportiva. Como jugador quiero asumir nuevos retos y seguir evolucionando. El Bayern seguirá siendo siempre mi casa", dice Thiago en el video.

Thiago, que llegó al Bayern en 2013, dice que ha tomado la decisión más difícil de su carrera deportiva tras siete años de haber crecido y vivido tanto triunfos como momentos difíciles en la capital bávara.



"Me siento orgulloso de haber llegado como un joven lleno de sueños e irme ahora lleno del club, de su historia y de su cultura. Aquí he aprendido a amar una tradición de la que ahora me despido pero que no olvidaré nunca", dice el jugador.

"Mia san mia", agrega repitiendo el lema central del club que, en dialecto bávaro, significa algo así como "nosotros somos nosotros".



EFE