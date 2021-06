Con información de GOAL

Tras el incidente de Christian Eriksen, desplomado sobre el césped durante el Dinamarca vs. Finlandia de la Eurocopa 2021, y pasadas 24 horas de su incidente que le llevó al hospital donde está estable y pendiente de nuevas pruebas, varios miembros de la federación danesa comparecieron para explicar lo que sucedió y cómo está el jugador danés.

"No tenemos una explicación a lo que le pasó a Eriksen"

El doctor Morten Boesen habló sobre la causa del incidente: "Christian estuvo muerto en algún momento. ¿Qué tan cerca estuvimos de eso? No lo sé. A los detalles de por qué sucedió no puedo responder. Tuvimos que empezar con un masaje cardíaco y reanimación porque se había ido. Todo sucedió en un momento, así que no sé muy bien qué decir. Hubo un paro cardíaco y fue revivido con una descarga de un desfibrilador"

"No tenemos una explicación. Hemos hablado con el jugador un par de veces. Todavía está estable y, dadas las circunstancias, está bien. Seguirá en observación y las pruebas están bien, parece. A los jugadores les causó una gran impresión que pudiéramos hablar con Christian. Está de buen humor y los jugadores le han hablado".

Previamente relató a "AP" que "estaba respirando y podía sentir su pulso, pero de repente eso cambió y comenzamos a darle reanimación cardiopulmonar".

El seleccionador explica cómo está su plantilla

El seleccionador Kasper Hjulmand explicó cómo se ayudó a los jugadores a reenfocarse en los siguientes partidos: "Intentaremos establecer la normalidad tanto como sea posible. Los jugadores tienen diferentes tipos de traumas y emociones. Intentaremos seguir adelante con la mayor normalidad posible. Quizás para algunos jugadores ha pasado muy poco tiempo como para volver a jugar".

El mensaje de Eriksen desde el hospital a sus compañeros

El mensaje de Eriksen al equipo: "Estaba preocupado por nosotros y por la familia. No recordaba mucho y estaba más preocupado por cómo se sentía el equipo. Eso demuestra su gran personalidad. Es un gran jugador pero también como persona. Siente que puede salir a jugar y se siente mejor cuando sus pies están cerca del balón. Fue bueno verlo sonreír".

Críticas a la decisión de UEFA de jugar

Sobre la decisión de la UEFA: "Creo que fue una decisión equivocada entre los dos escenarios. Fue muy difícil para los jugadores. Ni siquiera sabían si probablemente podrían perder a su mejor amigo. Tengo la sensación que no deberíamos haber jugado y que los jugadores tuvieron que decidir mal. Estoy muy orgulloso de la forma en que el mundo reaccionó a este incidente. A menudo se trata de dinero, pero ayer vimos de qué se trata el fútbol: compasión y amor".

Una reflexión que compartió el director deportivo Peter Moller quien explicó que "el fútbol no es lo más importante del mundo. Estoy de acuerdo con Kasper".