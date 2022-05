EFE

El ex director ejecutivo del Bayern de Múnich, Karl-Heinz Rumenigge, lamentó en una entrevista en el canal de televisión alemán Bild TV la salida de David Alaba y Toni Kroos, que actualmente juegan en el Real Madrid, después de que el club español se alzase con su decimocuarto título de la Liga de Campeones, el pasado sábado.



Rumenigge, que en la actualidad forma parte del Comité Ejecutivo de la UEFA, admitió que se arrepiente de la salida de Alaba del Bayern de Múnich a coste cero, tras finalizar su contrato en 2021.



La afición bávara cargó este fin de semana contra la gestión del Bayern por dejar escapar a dos futbolistas como Alaba y Kroos, unas decisiones que suscitan polémica después del reciente triunfo de los dos jugadores con el Real Madrid en París.

Un año después, Rummenigge se arrepiente en Bild de la salida de Alaba:



"Lamento mucho su salida y pido perdón. Era el jefe de la defensa y jugó un año increíble a las órdenes de Flick cuando ganamos la Champions. Se nota mucho su baja en el Bayern. Eso es algo que siento" pic.twitter.com/b09UhUmyOB — Manu Heredia (@ManuHeredia21) May 30, 2022





"Lamento la marcha de David. Fue el jefe de la defensa, jugó un año increíble a las órdenes de Hansi Flick con la victoria en la Champions League en Lisboa. Se ve que esta parte, David Alaba, falta en el Bayern. Eso es algo que lamento", afirmó Rumenigge sobre el futbolista austríaco.

Además de la pérdida de Alaba, Rumenigge también se refirió al jugador del Real Madrid Toni Kroos, que salió del club bávaro en 2014 a cambio de 25 millones de euros.



El ex directivo del Bayern explica que la venta de Kroos se debió a que el club no pudo hacer frente a las demandas de su agente para que continuase, pero consideró que el acuerdo que se alcanzó al final fue positivo, y que "ambas partes pueden estar satisfechas".

"Su agente hizo grandes exigencias al Bayern, que no pudimos cumplir. Cobramos un traspaso, pero no creo que hiciéramos todo mal", explicó Rumenigge."No necesitamos discutir el hecho de que ha tenido una carrera extraordinaria. Se le concede. También es un club excepcional para jugar. Eso le habrá ayudado con la recopilación de títulos. Ha tenido grandes entrenadores. No se les llama Royals por nada", añadió sobre el paso del futbolista alemán por el club español.