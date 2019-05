EFE

En la ida, disputada en el estadio Arena da Baixada de la ciudad brasileña de Curitiba, los locales vencieron por 1-0 al Millonario con un gol del argentino Marco Ruben, que vistió la camiseta de River Plate en 2007.



El Atlético Paranaense, que juega esta Recopa por primera vez en su historia, también tiene a otro argentino con pasado en River Plate como emblema: Luis 'Lucho' González, el capitán.



Tomás Andrade y Braian Romero son los otros argentinos que militan en el equipo brasileño. Andrade, al igual que Ruben y González, jugó el Millonairo y no podrá disputar este partido por una cláusula en su contrato.



En el vigente campeón de la Sudamericana se destaca el lateral izquierdo Renan Lodi, quien puede jugar esta Recopa gracias a un pedido expreso del Paranaense, que le solicitó a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) que sea dado de baja de la selección olímpica que disputará un torneo amistoso en Toulon, Francia.



En la sexta jornada de la liga brasileña, el Paranaense perdió el domingo en Río de Janeiro por 3-2 frente al Flamengo.



Este resultado dejó al 'Furacao' (huracán) en la duodécima posición con siete puntos, nueve menos que el líder Palmeiras.



Sin embargo, el entrenador Tiago Nunes puso una alineación alternativa para que varios de los habituales titulares lleguen descansados al partido de este jueves.



Los atacantes Ruben y Rony, los centrocampistas González y Nikao y los laterales Jonathan y Lodi no jugaron ante el Flamengo.



"Nuestro objetivo es salir campeones, eso es lo que nos propusimos desde un comienzo. Y creo que el otro día quedó demostrado todo el potencial que tenemos y que podemos enfrentarnos contra los equipos más grandes de Sudamérica. Estamos pasando un momento maravilloso", dijo Nunes



Todo parece indicar que en la vuelta jugarán los mismos once que consiguieron la victoria en la ida.



En cambio, Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, realizaría importantes modificaciones.



El lateral Miltón Casco no podrá jugar porque fue expulsado en la ida y lo más probable es que en su lugar esté Gonzalo Montiel, quien se recuperó de una molestia en el cuádriceps izquierdo que lo dejó fuera del partido disputado en Brasil.



Gallardo también adelantó que pondrá como titular al centrocampista de 37 años Leonado Ponzio, ídolo del club.



"Tal vez él no esté para jugar todo el partido pero sí necesito su experiencia, su espíritu y sus ganas. Han pasado varios partidos en los que no le tocó jugar pero lo veo con muchas ganas de querer estar", dijo Gallardo, quien también aseguró que "jugar en casa es un plus" porque los hinchas van a "empujar" al equipo.



Exequiel Palacios y el uruguayo Nicolás De la Cruz son los que más posibilidades tienen de salir del once inicial.



Los que no están a disposición del entrenador por lesión son el centrocampista colombiano Juan Fernando Quintero y el delantero Ignacio Scocco.