Con información de Juventus y EFE

En su presentación como nuevo jugador de la Juventus, Paul Pogba dijo que no fue fácil su segundo paso por el Manchester United, en especial por el cambio constante de entrenadores.

"Cuando juegas en un equipo que cambia de entrenador cada año, es un poco difícil encontrarte a ti mismo", afirmó en rueda de prensa.

Sin embargo, también admitió que hubo otros factores que influyeron: "Es cierto que me lesioné un poco, y tal vez fue un poco mental, no jugar, no tener el ritmo que tenía antes", añadió.

Pero no se arrepiente de ese tiempo. "Creo en el destino, estoy feliz con las elecciones que he hecho en mi vida. La vida es así, a veces, tomas decisiones que no salen como quieres, pero estoy feliz con los años en Manchester", comentó.

Con respecto a su regreso a la Juve, aseguró que "estoy feliz de volver a casa, así es como me siento aquí. Todos vieron el recibimiento de la gente, pero esto es algo más que un sueño. Estoy muy, muy feliz", expresó.

En 2016, Pogba dejó el conjunto italiano para volver al Manchester United, el club que le hizo debutar en primera división (2011-12) y que ya anunció el pasado mes de mayo que no renovaría el contrato del centrocampista, que finaliza el próximo 30 de junio de 2022, por lo que la 'Vecchia Signora' solo ha tenido que negociar con el jugador.