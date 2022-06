EFE

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) tiene como prioridad renovar "sí o sí" el contrato con el entrenador argentino Ricardo Gareca para que siga durante "los próximos cuatro o cinco años" al frente de su selección nacional, que el pasado lunes perdió la repesca al Mundial de Catar 2022 frente a Australia.



"Queremos sí o sí que él continúe al frente de la selección nacional absoluta", sostuvo el director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, durante una rueda de prensa en la que aseguró que esta posición es compartida por el presidente de la federación, Agustín Lozano.



Oblitas confirmó que Gareca se reunió este jueves, por separado, con él y con Lozano, para conversar "un poco de toda esta coyuntura que dejó el partido" de la repesca disputado en Doha.



"Creemos que es la persona indicada para continuar estos cuatro o cinco años que se vienen", reiteró antes de indicar que salió "con mucho optimismo" de su encuentro con Gareca.



Consideró, sin embargo, que el entrenador deberá tomarse "unos días de reflexión con la familia" antes de "dar una respuesta concreta que él se siente con fuerzas para continuar con esto".



"Este es un momento de reflexión", remarcó antes de señalar que tanto los dirigentes como el comando técnico y los jugadores han pasado "un momento muy duro", porque no esperaban perder la clasificación mundialista.



Manifestó, sin embargo, su expectativa de que Gareca "entienda que está bien, esta vez nos tocó perder, pero todavía tenemos un buen trecho por delante y necesitamos que él siga al frente de este proceso".



"Creo que para fin de mes ya tendríamos una respuesta concreta, que Dios quiera que sea positiva", añadió ante de señalar que la FPF no tiene "un plan B", porque "ese plan es Gareca".



Oblitas destacó que lleva 7 años "de un entendimiento casi perfecto" con el comando técnico que dirige el argentino y aseguró que eso "ayudó a mantener a flote durante este tiempo a este grupo y a todo lo que ha venido atrás de los éxitos de la selección", que se clasificó al Mundial de Rusia 2018 y disputó la final de la Copa América de Brasil 2019.



El director deportivo de la FPF dijo, sin embargo, que Perú ha sufrido ahora "una derrota dura", que lo llevará "a pensar y replantear los temas" para intentar determinar por qué, tras haber tenido una participación destacada en las eliminatorias sudamericana, la selección nacional jugó un mal partido.



"Esto es fútbol y cuando teníamos que haber hecho el mejor partido no lo hicimos, así de simple", concluyó.