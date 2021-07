GOAL

Inglaterra perdió una oportunidad única de haberse coronado campeona de Europa por primera vez en la historia y delante de su afición en Wembley. Los penales no sonrieron al equipo de Southgate, que falló tres de los lanzamientos de la tanda decisiva.

Rashford, Sancho y Saka no transformaron sus respectivos intentos desde los once metros, parando Donnarumma los tiros de los dos últimos: una gran decepción para los tres suplentes que, tras el pitido final, tuvieron que aguantar una ola de comentarios racistas en sus redes sociales. Unomportamiento inaceptable, condenado por la English Football Association en un comunicado oficial.

"La FA condena enérgicamente todas las formas de discriminación y está consternada por el racismo en línea con el que algunos de nuestros jugadores han sido atacados en las redes sociales. No podríamos estar más claro que quien esté detrás de un comportamiento tan repugnante no es bienvenido para seguir al equipo. Haremos todo lo posible para apoyar a los jugadores afectados e instar a los responsables a realizar el tiro libre lo más duro posible.

Continuaremos haciendo todo lo posible para eliminar la discriminación en el fútbol, ​​pero rogamos al gobierno que actúe rápidamente e introduzca la legislación adecuada para que este abuso tenga consecuencias en la vida real. Las redes sociales deben intensificar el trabajo y asumir la responsabilidad de las acciones para prohibir a los abusadores en sus plataformas y recopilar evidencia que podría llevar a un procesamiento, liberando a las plataformas de este tipo de comportamiento repulsivo ".

El primer ministro británico, Boris Johnson, también arremetió contra los autores de estos lamentables ataques racistas.

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media. Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves.

"Este equipo merece ser elogiado como héroes, no atacado con palabras racistas en las redes sociales. Los responsables de este espantoso abuso deberían estar avergonzados".

La cuenta de la propia selección inglesa también se ha alineado para apoyar a sus jugadores.

We’re disgusted that some of our squad – who have given everything for the shirt this summer – have been subjected to discriminatory abuse online after tonight’s game.



We stand with our players ❤️ https://t.co/1Ce48XRHEl