EFE

El Niza venció 2-1 al Partizan de Belgrado, pero no pudo quedar como líder del Grupo D de la Conference League, debido a la diferencia de goles entre ambos equipos.

El conjunto serbio sufrió su primera derrota en la competición esta temporada, debido a los goles del marfileño Nicolas Pépé y el gabonés Mario Lemina.



Un resultado que hubiera podido ser muy distinto si el portero local, el polaco Marcin Bulka, no hubiera resuelto a los dieciséis minutos con una gran intervención el remate del caboverdiano Ricardo Gomes, tras un fulgurante contraataque del conjunto serbio.



Todo un susto que pareció hacer reaccionar al Niza que se adueñó del encuentro y del marcador, gracias al tanto del marfileño Nicolas Pépé, que no desaprovechó a los 29 minutos un balón suelto en el área para establecer el 1-0.



Pero el Partizan, que se hubiera asegurado la clasificación como primero de grupo de vencer en Niza, no se rindió y volvió a poner la igualada en el tanteador (1-1) a los 74 minutos con un gol del caboverdiano Ricardo Gomes.



Poco le duró, sin embargo, la alegría al conjunto serbio que vio como el gabonés estableció tres minutos después, en el 77, el definitivo 2-1 con un remate desde el interior del área que acabó en la portería tras tocar en un defensa visitante.



Un resultado que permitirá al Niza afrontar la última jornada, en la que visitará el campo del Colonia, como líder del grupo D, eso sí igualado a puntos con el Partizan, que recibirá en Belgrado al Slovacko checo.