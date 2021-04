EFE

Nasser Al-Khelaifi, presidente del París Saint-Germain (PSG), fue elegido este miércoles como nuevo presidente de la Asociación de los Clubes Europeos (ECA) en sustitución de Andrea Agnelli, máximo mandatario del Juventus, quien dimitió de su cargo el último domingo tras lanzar el proyecto de la Superliga europea.

"La cúpula directiva del ECA eligió a Nasser Al Khelaifi como nuevo presidente ECA. Además, Michael Gerlinger (directivo del Bayern Múnich) fue elegido como primer vicepresidente del ECA, representando a la Subdivisión 1; junto a los ya vicepresidentes Edwin Van der Saar (Ajax), Dariusz Mioduski (Legia Varsova) y Aki Riihilahti (HJK Helsinki)", se lee en el comunicado oficial facilitado por el organismo europeo.

Congratulations to Nasser Al-Khelaifi, Chairman & CEO of @psg_english, who has today been elected as the new #ECA Chairman 👏 pic.twitter.com/fYeU4eANWx