EFE

Kylian Mbappé, elegido este viernes entre los treinta nominados que competirán por el Balón de Oro, confesó en una entrevista a France Football cuáles son sus favoritos para ganar el premio.



El delantero del PSG confesó que sus tres favoritos para el podio son Benzema, Mané y él mismo, que no oculta sus ganas de entrar en la familia de los vencedores.



"Cristiano empezó a ganar el Balón de Oro después de cumplir 27 años (...), lo que me deja un poco de margen. Puede que para mí también será más tarde, cuando mi carrera avance. Creo que lo más difícil es ganar el primero", dijo el jugador, de 23 años.



Ganar el primero, continuó, te da la legitimidad para dejar de escuchar "espera un poco, será un poco más tarde".



Mbappé está convencido de que el ganador de este año será Karim Benzema, que "tiene 34 años y acaba de hacer la temporada de su vida".



"Si fuera Karim y no ganase este año dejaría de pensar para siempre en el Balón de Oro", bromeó.



Para él, Xavi e Iniesta se merecían haber ganado el Balón de Oro y recuerda que verlos junto a Messi en el podio en 2010 le hizo tener el sentimiento de que, en cierta forma, el trofeo pertenecía un poco a los tres.



Mbappé confesó cómo se vive el Balón de Oro en los vestuarios, donde a medida que se acerca la fecha de entrega se habla cada vez más.



"Ante ese trofeo que brilla todos nos volvemos como niños. Estoy seguro de que muchos sueñan con ese momento. El Balón de Oro despierta en nosotros nuestros sueños de niño. Yo lo confieso, pienso en ello. Y haré todo para que se me vea en este periodo. Es humano, ¿no?", declaró.