Si hay un jugador de River que tiene todas las fichas puestas en poder emigrar ese es Lucas Martínez Quarta. No solamente por su calidad futbolística y su corta edad, solo 23 años, sino que además de toda posible proyección posee un diamante en bruto: el pasaporte comunitario. Además, es el único del plantel que ya habló dos veces seguida con la prensa extranjera, primero en Italia y ahora, en España. ¿Señales?



“Las palabras de Zanetti han sido un orgullo para mí, no me quito la cabeza, pero me hacen entender que estoy en el camino correcto, que estoy trabajando de la mejor manera. Es un placer saber que una persona tan importante en el fútbol como Zanetti te mira", delcaró Martínez Quarta a Gianluca Dimarzio, periodista italiano, sobre los elogios del exfutbolista. Hace unos meses había dicho que es "uno de los jugadores más interesantes del fútbol argentino".

Feliz dia a todos los niños, y un especial saludo a los niños riverplatenses❤️🐔 https://t.co/axSenVgOia — LucasMartinezQuarta (@ChinoMartinez28) August 16, 2020



Luego lo volvió a reforzar: "Es el sueño de todo futbolista y estoy en una edad que estaría bien pegar el salto. Pero con todo esto dependemos de muchas cosas. Estoy tranquilo, claro. Para eso tenemos un representante. A mí me queda entrenar y prepararme para lo que viene sea acá o donde sea. Tratar de estar bien preparado para lo que venga", sostuvo.

Ahora el que habló fue su representante, Gustavo Goñi: "Han llamado varios clubes y eso siempre alberga esperanzas. Creo que sería un momento muy bueno para venderlo, tanto para River como para él. También todo esto lo complicó la pandemia porque llevan cinco meses parados, recién volvieron a entrenarse hace unas semanas, los clubes no saben bien los presentes de los jugadores...", expresó en diálogo con Cómo te va?.

El @ChinoMartinez28 y la pelota bajo la suela 🎩 pic.twitter.com/FfrP0jB2tG — River Plate (@RiverPlate) August 13, 2020



El conjunto de Núñez es dueño del 85% de los derechos económicos de Martínez Quarta. El 15% restante le pertenece a Kimberley, el club marplatense desde el que arribó a Núñez en 2012 para sumarse a la Séptima División.



GOAL