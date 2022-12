EFE

Luis De la Fuente, seleccionador de España, declaró este miércoles como deseo para el próximo año tener "posibilidades de hacer cosas bonitas para conseguir los retos marcados" y aseguró que conocer "el camino a recorrer" le da seguridad para afrontar este nuevo reto profesional.



El técnico riojano, tras nueve años trabajando en las categorías inferiores de la selección española, tomó las riendas de la absoluta el pasado 8 de diciembre tras la decisión de la Real Federación Española de Fútbol de no renovar el contrato que expiraba tras el Mundial de Qatar de Luis Enrique Martínez.



"Estoy encantado, muy feliz y muy tranquilo. Sé lo que tenemos entre manos, el camino a recorrer y eso me da mucha seguridad. Conozco mucho a los jóvenes y eso me da mucha calma, mucha seguridad y la tranquilidad suficiente para afrontar el futuro con entereza", dijo Luis De la Fuente, que acudió a la Gala del Comité Olímpico Español.



"El futuro del fútbol español está asegurado. Ahora hay que tener acierto y seleccionar a los mejores para que todo vaya bien en esta nueva etapa. Al próximo año le pido salud y que tengamos posibilidades de hacer cosas bonitas para conseguir los retos marcados", concluyó.