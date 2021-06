EFE

Leonardo Bonucci, defensa de la selección italiana, dijo este martes que Alemania, Francia, Inglaterra y Portugal son las selecciones favoritas en la presente Eurocopa.

"Me impresionó Inglaterra, por su actitud, sus ganas de sacrificarse y de triunfar. Inglaterra, Portugal, Alemania y Francia son las que más me impactan", dijo Bonucci en la rueda de prensa previa al Italia-Suiza de este miércoles, organizada en el hotel Parco de Medici de Roma, donde están concentrados los "azzurri".



Inglaterra debutó en la Eurocopa con un triunfo por 1-0 ante Croacia, mientras que Francia, Alemania y Portugal todavía no habían jugado su primer partido cuando habló Bonucci.



El defensa de Italia expresó su satisfacción por el triunfo logrado en el debut contra Turquía (3-0) y elogió la capacidad de sus compañeros de mantener la humildad.



"La humildad es el secreto para hacer grandes partidos. Hicimos un camino marcado por buenos resultados y siempre logramos volver a empezar desde cero. Haremos eso hasta el final", afirmó.



"En estos años muchos jugadores formaron parte de este grupo y nunca hubo un problema. Eso significa que este grupo está unido, y no es casualidad que estemos consiguiendo grandes resultados. Llevábamos años sin respirar esta alegría por estar juntos", prosiguió.



Tiene claro que Suiza, su próximo rival en el Olímpico de Roma, es un equipo peligroso por su preparación táctica y la velocidad de sus delanteros, como Breel Embolo o Haris Seferovic.



"Suiza merece mucho respeto, tiene a jugadores fuertes, un estilo muy claro. Merecen máximo respeto. En la delantera tienen a jugadores fuertes y por eso necesitaremos máxima concentración", aseguró.



En la rueda de prensa, Bonucci también se refirió a las iniciativas que algunas selecciones adoptaron para enviar un mensaje contra el racismo. Por ejemplo, Suiza y Galles hincaron la rodilla antes de enfrentarse en Bakú.



"Estamos en contra de todo tipo de racismo. No hemos pensado en si vamos a hincar la rodilla, no creo que haya una petición de la UEFA. Pero todos nosotros estamos en contra del racismo", dijo.