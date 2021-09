EFE

El delantero polaco del Bayern Múnich Robert Lewandowski aseguró, tras recibir la Bota de Oro de la anterior temporada, que compite consigo mismo y no con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.



"Compito conmigo mismo. Lo que ellos dos han hecho es algo que quizás no vuelva a repetirse. Pero me concentro en lo que yo puedo rendir. Eso es algo que exige trabajo y respeto", dijo Lewandowski al ser interrogado sobre si puede compararse con el argentino y el portugués.

A Lewandowski también le preguntaron si es posible que abandone la Bundesliga para jugar en otro país, y aseguró que está al cien por cien con el Bayern y que no tiene otros equipos en mente.



"Es una pregunta que oigo desde hace años, pero no tengo nada en mente. Juego contra esos equipos en la Liga de Campeones donde podemos mostrar nuestro nivel frente a ellos. Estoy cien por cien con el Bayern. Naturalmente habrá siempre especulaciones, pero no me ocupo de ellas", afirmó.

Lewandowski, de 33 años, se mostró convencido de que puede jugar todavía algunos años más a su nivel actual.



"Mi experiencia es valiosa. Físicamente me siento bien. Mis exámenes (médicos) son óptimos. Eso quiere decir que mi cuerpo me permite jugar todavía algunos años a este nivel", destacó.



En la temporada pasada Lewandowski marcó 41 goles en la Bundesliga y superó el récord que tenía Gerd Müller desde hacía 70 años.