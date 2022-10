EFE

"La Superliga no es fútbol", afirmó este jueves una fuente de la UEFA durante un encuentro en Buenos Aires con periodistas del país suramericano y medios internacionales.



"Estamos acá para hablar de fútbol y Superliga no es fútbol", dijo el interlocutor que, no obstante, felicitó al alemán Bernd Reichart por su nombramiento como nuevo director general de la misma.



Explicó que la Superliga envió "una carta" a Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, pero él aún no la leyó, por lo que no se ha podido detallar el contenido del texto, aunque se ha entendido que se trata de algún intento de "acercamiento".



El dirigente esloveno, máximo responsable del fútbol europeo, está de visita en Argentina, donde, entre otros encuentros, ha mantenido reuniones con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y se dio el 'lujo' de pelotear un rato durante un entrenamiento con el entrenador del River Plate, Marcelo Gallardo.



También están de visita en Buenos Aires el presidente de la Confederación Suramericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, y el de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso.



Este miércoles se conoció la noticia de que el alemán Bernd Reichart, un ejecutivo de los medios de comunicación y del deporte y hasta hace poco director general del Grupo RTL Deutschland, fue nombrado director general de la Superliga por la empresa encargada de ayudar a su creación, A22 Sports Management.



La justicia europea debe pronunciarse -se espera que en 2023- sobre si existe monopolio o no de la UEFA, lo que podría permitir la creación definitiva de una Superliga.



Reichart, de 48 años, se centrará en la estructura general y los aspectos financieros de la posible nueva competición.



Real Madrid, Barcelona y Juventus son los tres clubes que siguen apoyando el proyecto de la Superliga en el contexto del proceso legal que continúa en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la legalidad, según el derecho de la competencia, del actual monopolio de la UEFA en las competiciones europeas de clubes.



La empresa A22 Sports Management es codemandante en el procedimiento.