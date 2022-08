El fútbol en vivo continúa en beIN SPORTS con la temporada de fútbol europeo 2022-23 con la Ligue 1, la Ligue 2 y la SuperLig, y los partidos de vuelta de los cuartos de final en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

beIN SPORTS retransmitirá los partidos en directo a través de beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, la plataforma de streaming de la cadena beIN SPORTS CONNECT, y las cadenas gratuitas en inglés y español beIN SPORTS XTRA y beIN SPORTS XTRA en Español.

La cobertura de beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español del Clermont Foot 63 contra el Paris Saint-Germain y del Olympique de Marseille contra el Stade de Reims incluirá el programa previo al partido, The Express, a partir de las 2:30 p.m. ET / 11:30 a.m. PT.

beIN SPORTS en Español también emitirá The Locker Room el sábado 6 de agosto y el domingo 7 de agosto a las 5:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT. beIN SPORTS emitirá The Express Wrap-Up el domingo 7 de agosto a las 4:45 p.m. ET / 1:45 p.m. PT.

LIGUE 1 FECHA PARTIDO RONDA HORA DE TRANSMISIÓN CANALES Viernes 5 de agosto Olympique Lyonnais vs AC Ajaccio Jornada 1 2:50 PM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT Sábado 6 de agosto RC Strasbourg Alsace vs AS Monaco Jornada 1 10:50 AM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT Sábado 6 de agosto Clermont Foot 63 vs Paris Saint-Germain Jornada 1 2:50 PM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT Domingo 7 de agosto Toulouse FC vs OGC Nice Jornada 1 6:50 AM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT Domingo 7 de agosto Angers SCO vs FC Nantes Jornada 1 8:50 AM LIVE beIN SPORTS XTRA beIN SPORTS XTRA en Español beIN SPORTS CONNECT 5:00 PM PREMIERE beIN SPORTS 11:00 PM PREMIERE beIN SPORTS en Español Domingo 7 de agosto Lille OSC vs AJ Auxerre Jornada 1 8:55 AM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT Domingo 7 de agosto Montpellier Hérault SC vs ES Troyes AC Jornada 1 8:55 AM LIVE beIN SPORTS CONNECT Domingo 7 de agosto RC Lens vs Stade Brestois 29 Jornada 1 8:55 AM LIVE beIN SPORTS CONNECT Domingo 7 de agosto Stade Rennais FC vs FC Lorient Jornada 1 10:55 AM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT Domingo 7 de agosto Olympique de Marseille vs Stade de Reims Jornada 1 2:35 PM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT Viernes 12 de agosto FC Nantes vs Lille OSC Jornada 2 2:50 PM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT

SüperLig:



La cobertura de beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español del Fenerbahçe vs Ümraniyespor incluirá un programa antes y después del partido, The Express, que comenzará a las 2:30 p.m. ET / 11:30 a.m. PT.

*El partido SüperLig İstanbulspor AŞ vs Trabzonspor del viernes 5 de agosto se emitirá en directo por beIN SPORTS CONNECT.



SÜPERLIG FECHA PARTIDO RONDA HORA DE TRANSMISIÓN CANALES Viernes 5 de agosto İstanbulspor AS vs Trabzonspor Jornada 1 1:55 PM LIVE beIN SPORTS CONNECT 8:00 PM PREMIERE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español Sábado 6 de agosto Beşiktaş JK vs Kayserispor FK Jornada 1 2:40 PM LIVE beIN SPORTS CONNECT 8:00 PM PREMIERE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español Domingo 7 de agosto Antalyaspor vs Galatasaray SK Jornada 1 2:35 PM LIVE beIN SPORTS XTRA beIN SPORTS XTRA en Español beIN SPORTS CONNECT 8:00 PM PREMIERE beIN SPORTS en Español 8:30 PM PREMIERE beIN SPORTS Lunes 8 de agosto Fenerbahçe SK vs Ümraniyespor Jornada 1 2:40 PM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español Viernes 12 de agosto Trabzonspor vs Hatayspor Jornada 2 1:55 PM LIVE beIN SPORTS CONNECT 7:00 PM PREMIERE beIN SPORTS 8:00 PM PREMIERE beIN SPORTS en Español

Ligue 2:

LIGUE 2 FECHA PARTIDO RONDA HORA DE TRANSMISIÓN CANALES Sábado 6 de agosto AS Saint-Étienne vs Nîmes Olympique Jornada 2 8:50 AM LIVE beIN SPORTS XTRA beIN SPORTS XTRA en Español beIN SPORTS CONNECT Lunes 8 de agosto SM Caen vs FC Metz Jornada 2 2:35 PM LIVE beIN SPORTS XTRA beIN SPORTS XTRA en Español beIN SPORTS CONNECT



Copa Libertadores:

La cobertura de beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español de los cuartos de final de la Copa Libertadores incluirá The Express, el programa previo que comenzará cinco minutos antes del partido.



COPA LIBERTADORES FECHA PARTIDO RONDA HORA DE TRANSMISIÓN CANALES Martes 9 de agosto Flamengo vs Corinthians Cuartos de final (vuelta) 8:20 PM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT Miércoles 10 de agosto Palmeiras vs Atlético Mineiro Cuartos de final (vuelta) 8:20 PM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS CONNECT 10:30 PM PREMIERE beIN SPORTS en Español Miércoles 10 de agosto Talleres vs Vélez Sarsfield Cuartos de final (vuelta) 8:20 PM LIVE beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT 10:30 PM PREMIERE beIN SPORTS Jueves 11 de agosto Estudiantes La Plata vs Athletico Paranaense Cuartos de final (vuelta) 8:20 PM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT



Copa Sudamericana:

La cobertura de beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español de los cuartos de final de la Copa Sudamericana incluirá The Express, el programa previo que comenzará cinco minutos antes del partido.

COPA SUDAMERICANA FECHA PARTIDO RONDA HORA DE TRANSMISIÓN CANALES Martes 9 de agosto Atletico Goianiense vs Nacional Cuartos de final (vuelta) 6:05 PM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT Martes 9 de agosto Independiente del Valle vs Deportivo Táchira Cuartos de final (vuelta) 8:20 PM LIVE beIN SPORTS XTRA beIN SPORTS XTRA en Español beIN SPORTS CONNECT 10:30 PM PREMIERE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español Miércoles 10 de agosto Ceará vs Sao Paulo Cuartos de final (vuelta) 6:05 PM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT Jueves 11 de agosto Internacional vs Melgar Cuartos de final (vuelta) 6:05 PM LIVE beIN SPORTS beIN SPORTS en Español beIN SPORTS CONNECT



