EFE

Cada uno de los 26 integrantes de la selección italiana, flamante campeona de la Eurocopa tras imponerse este domingo a Inglaterra en la final de Wembley, ganará 250.000 euros por la victoria del trofeo.

El acuerdo entre el presidente de la Federación de Fútbol Italiana (FIGC), Gabriele Gravina, cuyo organismo ingresó la cantidad récord de premios UEFA por una Eurocopa, con 99.25 millones de euros, preveía un pago de 250.000 euros por cada jugador en caso de victoria, mientras que la segunda plaza se premiaría con 200.000 euros, desveló este lunes el diario italiano "La Gazzetta dello Sport".

La plantilla "azzurra" había acordado además un pago de 80.000 euros para los cuartos de final y de 150.000 para una eventual semifinal.

