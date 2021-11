EFE

La FIFA recordó al argentino Diego Armando Maradona en el primer aniversario de su muerte, con un homenaje en memoria del "legendario 10 de Argentina", "icono" y "uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos".



Bajo el lema "un año sin Diego Maradona", el organismo señaló que hoy hace un año "se conoció una noticia que devastó al mundo" con la muerte del argentino "uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, había muerto".

El recuerdo de 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐚𝐝𝐨𝐧𝐚🔟🇦🇷 a un año de su partida



1960-♾@Argentina | #WorldCup — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 25, 2021

"En medio de la incredulidad de quienes lo consideraban inmortal, la muerte prematura del jugador más venerado de Argentina solo realzó su estatus mítico entre los fanáticos del deporte número uno del mundo", afirmó la FIFA.



Junto a un montaje de imágenes históricas de la carrera de Maradona y el repaso a los homenajes de hace un año y los de esta fecha, la FIFA rememoró las palabras de su presidente, Gianni Infantino. "Lo que Diego ha hecho por el fútbol, ​​por enamorarnos a todos de este hermoso juego, es único. Es, como él, simplemente inmenso".





"Los numerosos homenajes que siguieron a su fallecimiento no solo celebraron los hitos de su inolvidable carrera, sino que también incluyeron conmovedores mensajes de despedida de algunos de los nombres más importantes del fútbol mundial", apuntó el organismo.



La FIFA destacó que "a pesar de esta trágica pérdida, la mención de Maradona siempre saca una sonrisa a los amantes del juego" y se refirió también al homenaje que se rindió durante la gala de los premios "The Best" 2020, a un jugador cuyo "legado también vive en los goles memorables que marcó en las Copas Mundiales de la FIFA".



Otros organismos como la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se sumaron este jueves al recuerdo del argentino. "¡Gracias por tu eterno legado, el fútbol siempre te recordará!", fue el mensaje del sindicato español.