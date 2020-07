Precioso #SeJuegaEnCasa Con @isabellaecheverri11 líder voz y referencia del fútbol femenino colombiano y actual jugadora del @sevillafc_fem @sevillafc @primeraiberdrola / que además cantó a pedido de @leicysantos10 y le respondió a @03nataliagaitan / Luego brindamos con @milimenendez20 antes de su partida al @granadacf_femenino y recordamos su gol inolvidable en @fifawomensworldcup Francia 2019 historias y presente del femenino en Argentina @afaseleccion Gracias a todas todos por mensajes buena onda y participación ! Abzo !

