La condición de salud del ex futbolista colombiano Freddy Rincón, quien sufrió un grave accidente de tráfico en Cali, sigue siendo "muy crítica", informaron fuentes médicas.



"Rincón sigue con medidas de soporte avanzado. Su condición sigue siendo muy crítica", dijo a los periodistas el director de la Clínica Imbanaco, Laureano Quintero.

☀☕Este fue el último parte médico de la Clínica Imbanaco, sobre la salud de Freddy Rincón, que sigue con pronóstico reservado. #FuerzaFreddy pic.twitter.com/iwQC7tMYK5 — Win Sports TV (@WinSportsTV) April 12, 2022

El galeno añadió: "Seguimos considerando como muy reservado su pronóstico y seguiremos implementando todas las medidas necesarias para manejar su situación".



Una camioneta en la que se movilizaba el ex jugador del Real Madrid junto a otras tres personas se estrelló contra un autobús de servicio público la madrugada del lunes en el cruce de dos calles en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.



El jugador fue ingresado a la Clínica Imbanaco por un trauma craneoencefálico severo por lo que fue sometido a una cirugía que duró dos horas y 45 minutos.



La camioneta en la que iba el ex jugador de la selección colombiana terminó chocada contra una señal de tránsito, mientras que el autobús colisionó contra un muro.



Según la Secretaría de Movilidad de Cali, Rincón iba de pasajero y la camioneta no respetó la luz roja del semáforo.

Rincón, que actualmente se desempeña como comentarista deportivo en medios de comunicación, formó parte de las selecciones colombianas que clasificaron a los mundiales de Italia de 1990, Estados Unidos en 1994 y, cuatro años más tarde estuvo en Francia.





Varios equipos entre ellos el Real Madrid, del que formó parte Rincón entre 1995 y 1996, han expresado al jugador su "fuerza" y "cariño".

También transmitieron su apoyo al jugador los brasileños Corinthians, Santos y Cruzeiro, clubes en los que jugó Rincón.



Con la camiseta del Corinthians, Rincón ganó los títulos de Liga de 1998 y 1999, así como la primera edición del Mundial de Clubes de la FIFA en el estadio Maracaná.



El volante es recordado porque marcó el gol con el que Colombia igualó 1-1 con Alemania en el Mundial de Italia 1990, empate con el que la selección cafetera clasificó por primera vez a los octavos de final de un Mundial.