EFE

Estudiantes de La Plata venció este martes por 1-0 a Nacional de Montevideo en la cuarta jornada del Grupo C de la Copa Libertadores, llegó a diez puntos de 12 posibles y puso un pie en los octavos de final.



El único gol del encuentro disputado en el Estadio Jorge Luis Hirschi lo anotó el uruguayo Manuel Castro a los 41 minutos.



Estudiantes de La Plata sigue liderando en soledad el Grupo C ahora con 10 puntos. Nacional quedó con cuatro unidades y -2 de diferencia de gol, por detrás del Bragantino brasileño, que todavía no jugó su cuarto partido y tiene cuatro enteros y 0 de diferencia de gol.



Vélez Sarsfield, que visitará este jueves a Bragantino en el cierre de la cuarta jornada, está último con un punto.



En el primer tiempo, tanto Estudiantes como Nacional saltaron líneas con pelotazos largos a los delanteros.



Las pocas jugadas de peligro fueron producto de tiros libres, tiros de esquina o de largos saques de lateral.



A los 37 minutos, el argentino Gustavo Del Prete cayó dentro del área rival tras un sutil golpe y todo el estadio gritó reclamando un penalti, pero el árbitro no lo sancionó.



Dos minutos después el centrocampista de Nacional Brian Ocampo tuvo que abandonar el campo por una lesión.



Antes de que pudiera ingresar su reemplazante (Diego Zabala), Castro anotó el 1-0 con un remate mordido que se desvió en José Luis Rodríguez.



Nacional cambió de estrategia en el segundo tiempo, se adueñó de la pelota y buscó la igualdad con pases cortos y precisos.



Los uruguayos jugaron casi todo el segundo tiempo en campo rival, pero no pudieron pisar con seguridad el área local.



Estudiantes se replegó y solo intentó anotar el segundo tanto de contraataque.



En el tiempo añadido, Nacional le reclamó un penalti al juez central Wilmar Roldán por una mano de Fabián Noguera dentro del área, pero el árbitro colombiano no lo sancionó.



En la quinta jornada, Estudiantes de La Plata visitará a Bragantino el 17 de mayo y Nacional recibirá a Vélez dos días después.



La sexta y última jornada, que se jugará el 24 de este mes, enfrentará a Nacional con Bragantino y a Vélez con Estudiantes.