Christian Eriksen ha agradecido a quienes le asistieron tras sufrir un paro cardíaco en el campo en el juego ante Finlandia del sábado y ahora quiere "entender qué pasó".

El centrocampista del Inter Eriksen colapsó en la primera mitad del partido de la Eurocopa 2020 en Copenhague sin ningún otro jugador a su alrededor.

Los médicos le dieron reanimación cardiopulmonar y el partido fue suspendido originalmente, pero una vez que se confirmó que Eriksen estaba "despierto", el juego se reanudó poco menos de dos horas después, y Finlandia ganó 1-0.

La Unión Danesa de Fútbol (DBU) proporcionó una actualización el domingo, confirmando que había sufrido un paro cardíaco, pero su condición era estable a la espera de más exámenes.

El médico del equipo Morten Boesen detalló cómo inicialmente podía sentir el pulso cuando llegó al lado de Eriksen, pero eso "cambió de repente" y significaba que era necesaria la RCP.



El equipo médico y el capitán de Dinamarca, Simon Kjaer, fueron ampliamente elogiados por sus respectivos roles, pues el central colocó rápidamente a Eriksen en la posición de recuperación.

Y, hablando a través de su agente a la Gazzetta dello Sport, Eriksen transmitió un breve mensaje de agradecimiento mientras ahora se propone averiguar por qué sucedió su situación."Gracias, no me rendiré. Me siento mejor ahora, pero quiero entender lo que pasó. Quiero darles las gracias a todos por lo que hicieron por mí", afirmó Eriksen.

Dinamarca disputará un nuevo partido el jueves contra Bélgica.