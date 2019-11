EFE

Jorge Mas, copropietario del Inter Miami junto con David Beckham y otros empresarios locales, dijo este jueves que aspira a que el estadio que quieren construir en la ciudad del sur de Florida acoja un partido del Mundial de fútbol 2026, que organizarán EE.UU., México y Canadá.

"Queremos y esperamos poder acoger un partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo", que está previsto que se celebre entre junio y julio de 2026, dijo Mas en la conferencia futbolística Soccerex, que reúne en Aventura, ciudad situada al norte de Miami, a más de 2.000 asistentes de unos 90 países.

Será, dijo el cubano-estadounidense, un estadio de cerca de 27.000 espectadores y que pretenden comenzar a construir en 2020 para poder inaugurarlo dos años después.

Mientras tanto, Inter Miami jugará desde marzo próximo en la vecina ciudad de Fort Lauderdale en un estadio temporal para 18.000 espectadores.

El estadio definitivo quieren que se encuentre en un terreno municipal de Miami que hoy aloja un club de golf y a la que, si se cumplen los planes, se mudarán después de haber jugado dos temporadas en Fort Lauderdale.

El copropietario y gerente del Inter Miami dijo que confían en tener una base de seguidores fieles de unos 40.000 espectadores, aunque el estadio deberá tener cerca de 27.000 asientos, debido a la incapacidad de hacerlo muy alto por encontrarse cerca del aeropuerto internacional de la ciudad.

Mas, hijo de Jorge Mas Canosa, el fundador del grupo del exilio Fundación Cubano Americana, consideró que esta capacidad puede ser muy positiva y les permitirá ofrecer una experiencia futbolística "increíble", con una gran presión por parte del público.

Con el 'Freedom Park' de Miami, el club del excapitán de la selección inglesa contaría además con oficinas, comercios y hoteles.

Mas se mostró muy confiado en que el proceso para conseguir los permisos para construir su estadio junto al aeropuerto de Miami sea exitoso y que en un plazo máximo de dos meses las autoridades locales puedan darles "luz verde" para iniciar las obras.

Mientras tanto, el proyecto deportivo avanza, y el gerente dijo que ya tomaron una decisión sobre quién será su director técnico, que se anunciará en las próximas dos semanas, después de cerrar las últimas negociaciones.

