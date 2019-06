GOAL



Neymar y el Barcelona tienen una sentida historia común que ahora puede retomarse. Según el diario 'Sport', el jugador y el club habrían llegado ya a un acuerdo para que el brasileño vuelva a vestir la camiseta del Barça. No ha puesto demasiada resistencia, el deseo del jugador es mayor que las dificultades, que existen.

Porque, tal y como informó Goal.com hace meses, había una serie de condiciones que Neymar tenía que cumplir si de verdad quería volver a Barcelona. La más importante, quizá, era una rebaja de sueldo significativa porque el club catalán no podía igualar las cifras que está percibiendo actualmente en París. Si en el PSG está cobrando 36,8 millones de euros por temporada, alrededor de tres millones de euros al mes, ahora tendría que quedarse en 24 millones de euros, que es una cifra parecida a la que cobraba cuando se marchó a Francia.



El acuerdo habría sido posible por la incomodidad de Neymar en el fútbol francés. Aunque llegó al PSG elogiando el proyecto deportivo, no ha encontrado allí la estabilidad, en Champions ha quedado muy lejos de las pretensiones de los dueños y la liga es poco competitiva como para considerarla realmente un objetivo. Neymar, además, ha encadenado lesiones de cierta importancia y problemas diversos con el club y de adaptación.



Quedaría, por supuesto, conseguir sacarle del PSG. El presidente Nasser Al-Khelaifi abrió la puerta la semana pasada para una hipotética salida del jugador, pero no será barato en ningún caso. El club francés pagó 222 millones de euros por él, es el fichaje más caro de todos los tiempos, y la negociación para que salga de nuevo será complicada. El jugador tendrá también que hablar con Bartomeu, pues las formas de su salida no fueron las mejores y algunas heridas siguen abiertas y necesitan ser afrontadas.