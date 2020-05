EFE

El seleccionador francés, Didier Deschamps, se muestra muy crítico con el regreso de las competiciones futbolísticas a países como España, Alemania e Inglaterra, que ´ve "incoherente" y atribuye únicamente a razones económicas y no deportivas.



En una entrevista con el diario "Le Parisien", Deschamps dice que los partidos disputados hasta ahora en la Bundesliga alemana "se parecen al fútbol", pero que dejan imágenes "incoherentes".

[Exclusif] Euro, reprise du football, coronavirus, soignants…

➡ Les confidences de Didier Deschamps, pour la première fois depuis le début de la pandémie https://t.co/QrhfpVSs3M pic.twitter.com/fr4wrMAnnA — Le Parisien (@le_Parisien) May 27, 2020

"Veo jugadores disputando un partido con todos los elementos propios del fútbol: los contactos y las disputas. Y después vemos en la grada a suplentes con mascarillas a dos metros de distancia los unos de los otros. Sinceramente no lo entiendo (...) ¿En la grada aumenta el riesgo? ¡Qué incoherencia!", asegura.



Para el técnico vascofrancés, la vuelta de las ligas nacionales "responde evidentemente en primer lugar a una problemática económica".



"España e Inglaterra, dos grandes países de fútbol, están planificando la reanudación de la Liga y de la Premier League, pero han decidido no retomar los campeonatos femeninos, que generan muchos ingresos. ¡Eso lo dice todo!", insiste.



Por lo tanto, Deschamps defiende la decisión del Gobierno de su país de haber puesto fin a la temporada en Francia y elogia especialmente al presidente de la Federación, Noël Le Graët, a quien considera "la única personalidad del fútbol por encima de la pelea" y de quien dice que "sabe tomar las buenas decisiones en el buen momento cuando la situación lo exige".



El seleccionador se muestra asimismo inquieto por las consecuencias sobre la integridad física de los jugadores de cara al final de la próxima temporada, cuando se debería disputar la Eurocopa, ya que los futbolistas en muchos campeonatos "van a encadenar partidos cada tres días en verano y el riesgo de lesión se acentúa".



"Yo ya denunciaba los calendarios sobrecargados. Esto no se va a arreglar. Sus organismos habrán estado muy demandados en el momento de abordar la Eurocopa de 2021", señala.



Y elogia a su compatriota N'Golo Kanté, que se ha negado a entrenar con el Chelsea, por considerar su actitud "ejemplar".