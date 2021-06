EFE

Instantes después de que Portugal cayera eliminada (1-0) en octavos de la final de la Eurocopa, el delantero luso Cristiano Ronaldo le dijo al portero belga Thibaut Courtois que había tenido una noche de suerte.

"Tuviste suerte, ¿eh? La pelota no quiso entrar esta noche. Buena suerte, tío", le comentó el astro portugués al guardameta de los Diablos Rojos al saludarle en el campo tras el partido, según se aprecia en unas imágenes difundidas este lunes por la UEFA.

