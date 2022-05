EFE

Con gol de Samson Akinyoola, el Caracas venció este martes por 1-0 al Libertad paraguayo en el estadio Olímpico de Caracas, lo que significó su primera victoria en la Copa Libertadores, torneo en el que se mantiene en el tercer lugar del grupo B con 5 puntos.



En el primer tiempo, ambos equipos jugaron de igual a igual, aunque Libertad tuvo la iniciativa con remates de Antonio Bareiro, Rodrigo Bogarín y Lorenzo Melgarejo que se fueron demasiado alto.



El equipo repollero dominó los primeros minutos del encuentro pero, a medida que avanzó el encuentro, se mostró más apagado y con poca capacidad de definir y abrir el marcador.



Esto le permitió al Caracas mostrar sus primeras jugadas con dos remates de Kwaku Bonsu y de Akinyoola que no lograron concretar.



Pero nuevamente Libertad tomó el dominio del balón en el minuto 30 con un remate de Lorenzo Melgarejo que se fue desviado.



Sin embargo, fue el Caracas el que abrió el marcador a los 51 minutos, cuando Akinyoola, delantero de 22 años nacido en Benín, anotó con un remate con la derecha, tras la asistencia de Saúl Guarirapa con un pase de cabeza.



Libertad quiso igualar el marcador con un remate de Julio Enciso desde fuera del área pero que no pudo convertir en gol.



El Libertad tuvo, al menos, seis oportunidades más de anotar, ante la falta de ataque del Caracas tras su gol, pero el marcador quedó a favor de los rojos del Ávila.



En el segundo tiempo, Miguel Samudio y Julio Enciso de Libertad fueron amonestados, al igual que Saúl Guarirapa, Bryant Ortega, Carlos Suárez, y Vicente Rodríguez del Caracas.



Pese a esta derrota, el equipo paraguayo se mantiene en el primer lugar del grupo B con 7 puntos y se enfrentará el próximo 18 de mayo ante el Paranaense en Brasil.



El Caracas jugará ante el boliviano The Strongest el próximo 17 de mayo en Venezuela.