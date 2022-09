EFE

El "superataque" de Brasil pisa fuerte en vísperas de Qatar 2022. Con dos asistencias de Neymar, dos goles de Richarlison y el desborde de Vinícius y Raphinha, la Canarinha venció este viernes a Ghana por 3-0, en el penúltimo amistoso previo a la cita mundialista en Le Havre (Francia).



En el estadio de Oceane, el combinado de Tite fue un torbellino indescifrable para una Ghana que solo asomó la cabeza en la segunda mitad, cuando entró en campo el delantero español Iñaki Williams, que debutó con la selección de sus raíces africanas.



La pentacampeona del mundo liquidó el encuentro en una primera mitad eléctrica, en la que el quinteto de delanteros mareó a la zaga rival, y desaceleró en la segunda cuando ya mandaba 3-0 en el marcador.



Marquinhos abrió el camino de la goleada de cabeza a salida de córner lanzado por Raphinha en el minuto 9 y, antes del descanso, Richarlison marcó los otros dos goles a pase de Neymar, que sigue con la misma soltura que viene exhibiendo en el París Saint-Germain.



A Tite le funcionó este viernes hasta Éder Militao en su nueva posición de lateral derecho.



Con este triunfo, Brasil prolongó su racha de invicto a 14 partidos y confirmó su favoritismo para el Mundial de Qatar, que empieza en noviembre. La última vez que perdió fue el 10 de julio de 2021, en la final de la Copa América, cuando claudicó ante Argentina en el Maracaná.



Los de Tite arrancaron a mil revoluciones, con una presión en campo contrario asfixiante. Vinícius Júnior y Raphinha entraron como dos estiletes por las bandas.



Los extremos de Real Madrid y Barcelona fueron un peligro constante y liberaron a Neymar, que aparecía libre en la zona de creación. Pero aún había más, pues Lucas Paquetá sorprendía desde atrás y Richarlison amenazaba con la caña dentro del área.



Ghana no sabía por dónde le venían las acometidas de los brasileños, aunque el primer zarpazo vino en un córner que remató Marquinhos, especialista en balones aéreos.



Era el 1-0, aunque para entonces el marcador habría podido ser más abultado.



Y es que Raphinha falló un gol cantado tras un pase magistral con el exterior de Vini, que también le puso un gol en bandeja de plata a un Paquetá cuyo disparó se marchó rozando el palo.



El ídolo madridista fue un dolor de cabeza para el lateral ghanés Odoi, al que le hizo varios trajes a medida.



Neymar también brilló. El 10 fue el asistente de Richarlison en el segundo y el tercer tanto de la Canarinha.



En el 2-0 se sacó de la chistera un pase filtrado que golpeó de primeras el delantero del Tottenham en la corona del área y en el 3-0 lanzó una falta desde el flanco izquierdo que cabeceó el ex del Everton.



Ghana, que apenas se asomó al área de Alisson, empezó a perder los nervios. Esa impotencia se hizo palpable en un encontronazo entre André Ayew y Casemiro que se saldó con tarjeta amarilla para ambos.



En la segunda mitad, Brasil bajó el ritmo y Ghana se desperezó algo. André Ayew pudo descontar para los suyos, pero su cabezazo se estrelló en el travesaño. Esa fue la mejor oportunidad del equipo africano.



Iñaki Williams, delantero del Athletic de Bilbao, lo intentó con desmarques al espacio, pero fue como nadar en el desierto.



Luego vino el carrusel de cambios. Fue el turno para Cunha, Antony y Fabinho. Neymar siguió en campo y tuvo sus más y sus menos con los jugadores ghaneses, que en ocasiones se emplearon con dureza.



Sin esforzarse demasiado, Brasil pudo marcar más en diversas oportunidades de Neymar, Paquetá, Rodrygo Goes, que salió al final, y Telles. Al final, 3-0 y que pase el siguiente, que será Túnez el próximo martes en París. Ghana, por su parte, tendrá un rival más fácil en su próximo amistoso: Nicaragua.