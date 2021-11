EFE

El delantero francés del Real Madrid Karim Benzema fue condenado a un año de cárcel exento de cumplimiento y a una multa de 75.000 euros por complicidad en el intento de chantaje con un vídeo sexual a su ex compañero en la selección Mathieu Valbuena.



El veredicto del Tribunal de Versalles es más duro que la petición de la Fiscalía, que había solicitado una pena de 10 meses de prisión exentos de cumplimiento contra el jugador, que no se presentó a la lectura de la sentencia, al igual que tampoco lo hizo durante los tres días del proceso hace un mes.

OFICIAL: Benzema, declarado culpable de delito de complicidad de chantaje a Valbuena por el Tribunal de Versalles.



💵 El juez condena al francés a un año de prisión en caso de reincidencia y deberá pagar una multa de 75.000 euros. pic.twitter.com/GDBugJc0An — BeSoccer (@besoccer_ES) November 24, 2021

Hasta en cuatro ocasiones considera la sentencia que Benzema mintió durante todo el caso, al tiempo que señaló que su intervención, en particular la conversación que mantuvo con Valbuena durante una concentración de la selección en octubre de 2015, fue esencial en el intento de chantaje.



El abogado de Benzema, Sylvain Cormier, consideró "escandalosa" la sentencia y aseguró que la apelarán.

"Tenemos una reacción de cólera frente a una sentencia contradictoria. El tribunal reconoce que Benzema no estaba al corriente de las maniobras previas pero nos dicen, sin pruebas que no podía ignorar lo que pasaba y le condenan a una pena severa, injusta, sin pruebas. Estamos paralizados por esta sentencia."



"La apelación es una obligación, Benzema no tiene nada de lo que arrepentirse y estamos seguros de que le absolverán en apelación," dijo el abogado.



"Benzema vendrá en Apelación a explicarse y se aclararán los hechos", aseguró otro de sus letrados, Antoine Vey, que consideró "injusta" la sentencia, al tiempo que aseguró que el atacante ha sido informado de la misma en la concentración del Real Madrid en Moldavia para jugar esta noche un duelo clave de la Liga de Campeones.



El Tribunal también condenó a los otros cuatro acusados de intento de chantaje a Valbuena, aunque a penas inferiores a las solicitadas por la Fiscalía.





Para Mustapha Zouaoui, considerado el cerebro de la operación, pidió la pena más fuerte, dos años y medio de cárcel y 3.000 euros de multa, frente a los siete años que había pedido el fiscal.



Axel Angot, el hombre que se hizo con el vídeo en un teléfono de Valbuena, fue condenado a 2 años de cárcel, aunque en su caso abrió la puerta a que no tenga que entrar en prisión si así lo decide la justicia penitenciaria.



Younes Houass, intermediario utilizado para presionar a Valbuena, fue condenado a 18 meses de prisión exentos de cumplimiento, mientras que Karim Zenati, amigo de Benzema y que entró en contacto con el atacante del Real Madrid, fue condenado a 15 meses de cárcel, con la posibilidad de no cumplirlos, y 3.000 euros de multa.