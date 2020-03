¿Qué es lo que más te emociona de ser mujer en el ámbito del periodismo deportivo?



Siento que somos muchísimas las mujeres que disfrutamos el fútbol, que nos gusta este deporte, que seguimos la actualidad deportiva, que somos aficionadas pero que también sabemos de fútbol. Sentir que represento a todas esas mujeres -en un mundo en el que tradicionalmente ha sido exclusivo para hombres- es para mí un orgullo. Igualmente tener el respeto de todos mis compañeros en la mesa y sentir que mi opinión es tan válida como la de ellos me hace sentirme una más. Es una pena que aún hay aficionados que piensen que la opinión de una mujer vale menos que la de un hombre cuando se trata de fútbol...Disfruto muchísimo mi trabajo, soy una privilegiada por poder hacer lo que me gusta y siempre trato de transmitir esa pasión al espectador. El deporte es un show, es espectáculo y para mí cada transmisión, cada evento, cada partido lo vivo como si montara en una montaña rusa. La adrenalina del directo no la cambio por nada.

Otro #Clásico más en @ESbeINSPORTS !¡Gracias por el aluvión de mensajes! A los que os gusta mi trabajo y a los que no. Las críticas son bien recibidas. Tratando de transmitirles la pasión con la que vivo el fútbol y mi trabajo, con un equipazo detrás...y encima ganó el Sevilla ;) pic.twitter.com/zEjjash7Tj — Ana Cobos (@anitacobos) March 2, 2020





¿Cuál ha sido el partido o evento más emocionante que has cubierto?



Disfruto cada retransmisión, cada partido... pero definitivamente lo más espectacular que he vivido en mi carrera ha sido poder cubrir el Mundial de Brasil desde Río de Janeiro para BeINSports. Fue un mes increíble, de muchísimo trabajo, muy duro pero la experiencia fue brutal... Un Mundial no puede compararse a a ningún otro evento y más en un país que vive el fútbol tan intensamente como Brasil. Fue una experiencia única e inolvidable. Los Clásicos entre Madrid y Barcelona son también días muy bonitos en nuestra profesión y los disfruto muchísimo. Me encanta el ambiente en la redacción en los días previos y en el día de partido. Es como nuestra gran puesta en escena.



¿Cómo te diferencias de tus colegas hombres en la manera en que te preparas para partidos importantes?



A nivel periodístico no creo que haya diferencias a la hora de prepararnos. Al final, todos somos profesionales y tratamos de estar lo mejor preparados posible. Cada uno tiene su forma de trabajar. Yo escucho radio deportiva continuamente. En cuanto me levanto lo primero que hago es prepararme un café, consultar la prensa, redes sociales y de banda sonora siempre tengo radio deportiva. Mi día a día es el deporte y mi trabajo y me cuesta desconectar. También mi pareja es periodista deportivo así que en casa consumimos mucho deporte.



¿Qué no te puede faltar en tus viajes cuando cubres partidos?



Últimamente apenas viajo para coberturas. Casi siempre trabajo en el estudio para los grandes eventos. Imagino que no podría viajar sin mi teléfono y un par de cargadores de batería. Normalmente siempre estoy consultando el teléfono, se ha convertido en mi agenda, mi radio, mi método de información... y además ahora que soy mamá ¡estaría todo el tiempo haciendo videollamadas para ver a mis pequeños!



¿Qué consejo le puedes dar a las mujeres que se quieren incursionar en el mundo del periodismo deportivo?



Proyectar los sueños y pelear por ellos y lo más importante, prepararse bien. Trabajar, trabajar y trabajar. Marcar la diferencia es lo que termina llevando el éxito y para eso hay que mostrar algo más. Tu esencia.