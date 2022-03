EFE

La próxima edición del Balón de Oro modificará el período de evaluación (será por temporada y no por año) y reducirá el número de periodistas que votan, anunció este viernes France Football, la revista que otorga desde hace setenta años premio al mejor jugador de fútbol.

Después de recibir críticas de opacidad por la atribución del Balón de Oro de 2021 a Leo Messi -el séptimo en su carrera-, la publicación detalló la reforma para el curso 2021-2022, que también afectará al premio a la mejor futbolista, concedido desde 2018 y logrado en 2021 por la española Alexia Putellas.



"El Balón de Oro se propone una pequeña cura de juventud y de retoques para que esté perfectamente conectado con las exigencias, con las particularidades y la evolución del fútbol contemporáneo", indicó France Football.



El cambio en el periodo de evaluación, por temporada (agosto-julio) y no por año de calendario, llevará, por ejemplo, a que el mundial de Catar de diciembre de 2022 no entre en las cuentas del premio de este mismo año. Sin embargo, sí que se contabilizarán las exhibiciones del Europeo femenino, que se juega en julio.



La revista quiere además que los criterios de "rendimiento individual y de carácter decisivo" pesen más que los resultados colectivos y el juego limpio, que pasarán a ser secundarios. Otro criterio que daba puntos, el del historial del jugador o jugadora, se elimina para abrir paso a nuevos nombres.



Los periodistas que votan, uno por cada país, se reducirán de los actuales 170 a 100, y representarán a las naciones mejor clasificadas en el ránking FIFA. En el Balón de Oro femenino, solo podrán votar 50 periodistas especializadas.



Los criterios de nominación también cambian. La lista no solo la establecerán los periodistas de France Football y de L'Équipe, también intervendrán el costamarfileño Didier Drogba, embajador del Balón de Oro, y el periodista cuyo voto haya sido el más perspicaz.



Para el próximo premio masculino, será el vietnamita Truong Anh Ngoc (del medio The Thao & Van Hoa), quien calcó en su voto los cinco primeros clasificados del último Balón de Oro. Para el femenino, será la checa Karolina Hlavackova (Ruik).