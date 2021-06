EFE

Inglaterra-Alemania y Bélgica-Portugal se perfilan como los encuentros estelares de los octavos de final de la Eurocopa 2020 tras completarse la fase de grupos.



La ronda eliminatoria comenzará el sábado con los partidos Gales-Dinamarca, en el Johan Cruyff Arena de Amsterdam, e Italia-Austria, en Wembley, y concluirá el martes, de nuevo en el coliseo londinense, con el Inglaterra-Alemania y el Suecia-Ucrania, en Hampden Park.

🏆 OFICIAL | Cruces de octavos de final



🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Gales - Dinamarca 🇩🇰

🇮🇹 Italia - Austria 🇦🇹

🇳🇱 Países Bajos - Republica Checa 🇨🇿

🇧🇪 Bélgica - Portugal 🇵🇹

🇭🇷 Croacia - España 🇪🇸

🇫🇷 Francia - Suiza🇨🇭

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra - Alemania 🇩🇪

🇸🇪 Suecia - Ucrania 🇺🇦#EURO2020 pic.twitter.com/pc86XlQysA — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 23, 2021

Programa de octavos de final:



Sábado 26 de Junio



18.00 (12.00 ET) GALES - DINAMARCA (Amsterdam)



21.00 (15.00 ET) ITALIA - AUSTRIA (Londres)



Domingo 27 de Junio



18.00 (12.00 ET) PAÍSES BAJOS - REPÚBLICA CHECA (Budapest)



21.00 (15.00 ET) BÉLGICA - PORTUGAL (Sevilla)



Lunes 28 de Junio



18.00 (12.00 ET) CROACIA - ESPAÑA (Copenhague)



21.00 (15.00 ET) FRANCIA - SUIZA (Bucarest)



Martes 29 de Junio



18.00 (12.00 ET) INGLATERRA - ALEMANIA (Londres)



21.00 (15.00 ET) SUECIA - UCRANIA (Glasgow)